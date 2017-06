Pohlreich na olomouckém gymnáziu: Je jednoduché naplivat na školní jídlo

/ANKETA/ Předvést, jak lze i ve školní jídelně připravit chutný oběd, ale také ukázat studentům, jak náročná je práce žen a mužů za sporákem vývařovny, se v Olomouci snažil známý televizní šéf Zdeněk Pohlreich.

Ten se na základě stížností studentů na kvalitu kuchyně u hejčínského gymnázia vydal do tamní jídelny se štábem pořadu Ano, šéfe!

Nedávno nespokojení strávníci na francouzské sekci Slovanského gymnázia, které z Hejčína obědy odebírá, vyhlásili bojkot školních jídel.

Podle Pohlreicha pracují ale v hejčínské kuchyni skvělí lidé, kteří se spíše jen bojí jídlo adekvátně dochutit.

„Snažím se tak panu šéfovi předat pár svých zkušeností z gastronomie, ale nebavíme se ani tak o receptech, ale spíš o tom, jak udělat dobře chutnající jídlo," okomentoval šéfkuchař Zdeněk Pohlreich a doplnil, že vaření ve školních jídelnách má řadu omezení.

„Je strašně jednoduché naplivat na školní jídlo nebo na kuchaře, kteří ho vařili. Je to snadné vítězství a jednoduchý cíl. Ale myslím, že problém se stravováním ve jídelnách je hlavně systémový," doplnil šéfkuchař.

V hejčínské vývařovně připravil kuře, brambory a salát. Tento oběd poté vyrazil naservírovat do Slovanského gymnázia.

Protestujete? Tak v šest ráno v kuchyni

Během natáčení olomouckého dílu Ano, šéfe! však Zdeněk Pohreich nechtěl pouze rozšířit obzory kuchařů, ale zároveň ukázat stávkujícím studentům, o čem práce kuchaře vlastně je.

„Pan Pohlreich chtěl předvést strávníkům i druhou stranu. Tedy že stravování ve školních jídelnách je obětí byrokratického aparátu, který ho zřizuje a limituje nejrůznějšími normami jako je potravinový koš. Vzal proto partu studentů z toho takzvaného stávkového výboru, aby nastoupili v šest ráno do kuchyně a vyzkoušeli si, jak tvrdě tihle lidé pracují a co všechno zaměstnání kuchaře v jídelně zahrnuje," prozradil režisér pořadu Filip Remunda.

Ředitel: Věřím, že to pomůže ke zklidnění

Vedení gymnázia se snaží problém s nespokojenými strávníky dlouhodobě řešit. Nabídku na natáčení pořadu proto ředitel školy Karel Goš uvítal.

„Jsem rád, že se za pomoci odborníků, jako je pan Pohlreich, otevírá diskuze o kvalitě školního stravování, jako takového. Věřím, že to přispěje ke zklidnění situace. Samozřejmě hledáme se školami, do nichž zavážíme jídlo, řešení. Chceme, aby si děti do budoucna mohly vybrat ze dvou obědů. Zároveň chceme školám nabídnout, že bychom jim začali zavážet svačinky, které u nás na gymnáziu pro děti připravujeme," doplnil na závěr ředitel hejčínského gymnázia Karel Goš.