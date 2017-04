Pokud nový zákon projde, budeme muset postavit nové věznice, tvrdí vědci

Poslanecký návrh novely trestního zákoníku navrhuje, aby tresty za nejtěžší zločiny byly přísnější. Poslanci chtějí u těžkých zločinů také snížit trestní odpovědnost ze současných patnácti let na třináct. Jaké dopady by mělo, kdyby novelu parlament schválil, zmapoval think-tank Idea z Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

„Naše studie kvantifikuje dopad poslaneckého návrhu na počet vězňů a přináší další statistická fakta významná pro zhodnocení návrhu," vysvětluje spoluautor studie a výzkumník Libor Dušek.

Dnes paragraf 140 zákoníku stanovuje možné tresty odnětí svobody v délce 12 až 20 let za vraždy spáchané s „rozmyslem nebo po předchozím uvážení". Novela za tento druh vraždy navrhuje zvýšení trestů na 15 až 20 let nebo uložení výjimečného trestu. Tedy stejné tresty, jaké dnes zákon ukládá pro nejzávažnější typy vražd. To jsou vraždy na dvou a více osobách, na těhotné ženě, vraždy spáchané zvlášť surovým způsobem či za podobně závažných okolností.

Až 16 milionů korun za nové věznice

Výzkumníci pomocí modelu simulujícího vývoj počtu vězňů spočítali, že by zpřísnění trestních sazeb vedlo ke zvýšení počtu vězňů odsouzených za vraždu o 40 až 78 osob umístěných převážně ve věznicích se zvýšenou ostrahou. Kvantitativně se tedy nejedná o zvlášť výrazný nárůst. Přišel by však v době, kdy jsou české věznice přeplněné. Stěny věznic dnes musejí pojmout o 12 procent vězňů více, než jaká je jejich kapacita. Návrh by si proto podle výzkumníků vyžádal výstavbu nových věznic. Navíc takových, které jsou nejdražší.

Při dnešních průměrných provozních nákladech ve výši 973 korun na vězně a den by se po schválení poslaneckého návrhu zvýšily provozní náklady věznic o 14 až 28 milionů korun ročně. K tomu je třeba přičíst jednorázové investiční náklady na rozšíření kapacit, které se v posledních letech pohybovaly okolo 176 až 199 tisíc korun na jedno místo. To při rozšíření kapacity o 40 až 78 míst představuje řádově 7 až 16 milionů korun.





Trestní odpovědnost už od třinácti?

Snížení trestní odpovědnosti z patnácti let na třináct navrhují poslanci u takových činů, za něž lze uložit výjimečný trest. Zatímco současné trestní sazby mladistvých jsou poloviční oproti dospělým, návrh zvyšuje maximální přípustnou horní hranici těchto sazeb z 5 na 7 let. A v případech, kdy lze dospělým uložit výjimečný trest, návrh rozšiřuje interval trestů pro mladistvé z 5-10 let až na 5-15 let.

Podle autorů studie je však tato část poslaneckého návrhu spíše proklamační. Snížení hranice trestní odpovědnosti by se týkala extrémně malého počtu osob. V posledních dvou letech totiž policie neidentifikovala ani jednoho pachatele vraždy ve věku 13 až 15 let. Počty mladistvých, kterým soudy v posledních letech uložily nepodmíněný trest od 5 let výše, se pohybují v jednotkách ročně. Navíc jejich počet rovněž dlouhodobě klesá. Z devíti osob v roce 2006 klesl na jednu osobu v roce 2015.

Ještě závažnější nedostatek vidí autoři studie v absenci jakéhokoliv zdůvodnění zvolených kroků. „V důvodové zprávě poslaneckého návrhu se argumentuje, že tresty v současné dolní hranici trestní sazby nelze u vražd páchaných s rozmyslem považovat za dostatečně odstrašující a spravedlivé. Není zde ovšem uveden jediný důvod, natož empirická evidence, na jejímž základě by se dalo očekávat, že zvýšení trestů ze 12 na 15 let odstrašující efekt mít bude," vypočítává nedostatky novelizace Libor Dušek.