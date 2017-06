Pokuta za záměnu embryí? 800 tisíc korun

/ANKETA/ Slovanskou epopej Alfonse Muchy vidělo v Tokiu téměř 662 tisíc návštěvníků. V posledních šesti dnech před ukončením výstavy neklesla návštěvnost pod 12 tisíc lidí denně. Epopej byla v Japonsku vystavena od 8. března do 5. června. Po příletu do Česka ji budou zkoumat odborníci, poté Praha rozhodne o dalším postupu. Všechna plátna by měla být zpět v ČR do 21. června.