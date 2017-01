Polák hrozící v letadle bombou je nepříčetný, zjistili psychiatři

Praha – Zásadní vliv na budoucnost Poláka, který skončil v rukou české policie poté, co proti němu po nouzovém přistání polského letadla na starém ruzyňském letišti zasáhlo v pátek večer elitní komando, zřejmě budou mít čerstvé závěry psychiatrických vyšetření. Cizinec, který byl podezřelý z šíření poplašné zprávy a z ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku, se zřejmě vyhne soudnímu jednání; podle zjištění znalců není pro nepříčetnost trestně odpovědný. Skončil v psychiatrické léčebně.

Osmašedesátiletý muž se od počátku hájil tím, že hrozby odpálením bomby v případě, že stroj přistane v polském hlavním městě Varšavě (která byla jeho původním cílem), nepocházejí z jeho hlavy; naslouchal prý Bohu. To, že by jeho počínání bylo motivováno terorismem, česká policie vyloučila už během víkendu. Stejně jako to, že by v letadle mohl mít komplice.

Čtěte také: Naslouchal jsem Bohu, hájí se Polák, který hrozil bombou v letadle

Posádka letadla spolupracovala s českou stranou

Rozruch na pražském letišti, který znamenal poplach nejen pro policii včetně jejího Útvaru rychlého nasazení, ale také pro hasiče a záchrannou službu, přineslo nouzové přistání boeingu polské společnosti mířícího do Varšavy z Las Palmas na Gran Canarii (jde o největší z Kanárských ostrovů, které sice leží nedaleko západoafrických břehů, ale patří ke Španělsku – a pro Evropany představují oblíbený cíl pro letní i zimní dovolené – obzvlášť populární ve vánočním období).

Po přistání, kdy posádka stroje nepřetržitě spolupracovala s českou stranou, se pomocí hasičské plošiny dostali do letadla příslušníci zásahové jednotky cizinecké policie. Podezřelý nebyl problémový, nicméně zprvu neprojevoval vůli s policisty spolupracovat, vyplývá ze slov Kateřiny Rendlové z cizinecké policie.

Do Prahy odstartoval náhradní spoj

Zbývajících 159 cestujících (většinou šlo o Poláky; jen několik dalších pochází z jiných zemí Evropské unie, ale nikdo z České republiky) neplánovaně zůstalo v Praze do soboty, kdy ráno odstartoval do Prahy náhradní stroj; posádka letadla, které nouzově přistálo, nemohla pokračovat v práci kvůli povinné přestávce nařízené bezpečnostními předpisy.

Čtěte také: V letadle policisté zasáhli proti muži hrozícímu bombou