Policejní dohoda s Vietnamem má zlepšit výměnu informací

Česko příští týden uzavře s Vietnamem dohody o policejní spolupráci a předávání odsouzených mezi oběma zeměmi. Česká strana si od dohody o policejní spolupráci slibuje zejména efektivnější výměnu informací, které si budou moct bez velkých formalit předávat přímo policejní orgány nebo celníci.

Policisté a celníci také budou moct být vysíláni do druhého státu kvůli různým konzultacím. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Podle ministerstva vnitra je důležité, že se výměna informací nebude týkat pouze policistů, ale také celníků, kteří se zabývají trestnou činností související s oběhem zboží a drogami. "Výměna informací je hlavním předmětem smlouvy, proto obsahuje úpravu zajištění ochrany osobních údajů a utajovaných informací," dodal Krátoška.

V minulosti se hovořilo také o tom, že by vietnamští policisté mohli pomáhat české policii jako tajní agenti, kteří by se dokázali začlenit do tuzemských kriminálních komunit. Vietnamské gangy jsou v tuzemsku problém zejména v souvislosti s drogovou kriminalitou, zabývají se hlavně výrobou pervitinu a pěstováním marihuany. Drogy pak putují na domácí i zahraniční trh.

Podle Krátošky však nasazení agentů nová smlouva neřeší. "Smlouva umožňuje vyslání policistů nebo celníků do druhého státu, avšak vždy za účelem konzultací, předání informací a zkušeností nebo přípravy koordinovaných opatření," vysvětlil Krátoška.

Smlouva o předávání vězněných osob bude podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Terezy Schejbalové teprve třetím podobným dokumentem, který Česko uzavře s asijskou zemí. Dosud má země takové dohody pouze s Thajskem a Hongkongem.

"Aktuálně je v českých věznicích 306 osob vietnamské státní příslušnosti," uvedla Schejbalová. Ve vietnamských věznicích si naopak podle informací ministerstva odpykává trest jeden Čech. Obě země si zatím žádné odsouzené nepředaly.

Zmínky o chystaných dohodách se objevují už několik let. Smlouva o předávání vězňů se začala vyjednávat v roce 2003, první zmínky o policejní spolupráci jsou čtyři roky staré. Za Česko dohody příští týden při pracovní cestě prezidenta Miloše Zemana podepíše v Hanoji za vnitro náměstek ministra Petr Mlsna a za ministerstvo spravedlnosti ministr Robert Pelikán (ANO).

"Sjednání smlouvy trvalo delší dobu, což však u mezinárodních smluv není nic neobvyklého, nadto česká strana dlouho vázala podpis smlouvy na uzavření smlouvy o předávání odsouzených osob," vysvětlil Krátoška.