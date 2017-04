Policejní zásah na Velehradě: rozruch způsobil podezřelý batoh

Miloše Zemana by v příští prezidentské volbě volilo 37 procent lidí. Na druhém místě by v prvním kole skončil textař a podnikatel Michal Horáček s 20 procenty, třetí pak bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš se 17 procenty. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. K volbám by nyní přišly více než dvě třetiny Čechů.