Policie bude utrácet. Za nové zbraně

Ministr vnitra Milan Chovanec chce udržet Česko mezi nejbezpečnějšími zeměmi světa. Odborníkům se ale příliš nelíbí, co chce jeho úřad nakupovat.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Šálek Václav

Nové samopaly, pušky a granátomety by měli brzy dostat policisté od ministerstva vnitra. To dnes zveřejní výsledky auditu národní bezpečnosti, o který požádal premiér Bohuslav Sobotka loni v listopadu po teroristických útocích v Evropě. První výsledky auditu představila vláda už letos v květnu. Chovancův resort pak vypracoval plán, jak čelit novým bezpečnostním hrozbám, a požádal o navýšení rozpočtu o šest set miliónů korun. „Fakt, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, chceme udržet i nadále. To bez investic nepůjde. Každá koruna vynaložená do bezpečnostní oblasti je vynaložená rozumně," zdůvodnil žádost Chovanec.

Vnitro nakonec od ministra financí Babiše získalo čtyři sta dvacet miliónů korun. Značná část těchto peněz je podle ministerstva nezbytná k zahájení činnosti, která souvisí s ochranou Česka proti terorismu. Na nové bezpečnostní hrozby musí reagovat nejen policie, ale i Hasičský záchranný sbor. Pokud teroristé použijí chemické či biologické zbraně nebo takzvanou špinavou bombu, která oblast zamoří radioaktivním zářením, je třeba oblast dekontaminovat. Ministerstvo vnitra chce proto hasičům zakoupit protiplynové vozidlo pro chemický průzkum, detekční přístroje, dekontaminační prostředky a dopravní automobil pro evakuaci osob.

Protichemický vůz a speciální obleky

„Určitě pokládám za dobré, že vnitro nezapomíná na hasiče . Protichemický vůz navíc nepotřebujeme jenom kvůli hrozbě teroristického útoku – lze jej využít i v případě průmyslových havárií," říká k plánovaným investicím bezpečnostní analytik Jan Schneider.

Zvláštní rozpočtovou kapitolou je výbava pro pyrotechniky. Ti by měli kromě nezbytné techniky dostat dva speciální obleky v hodnotě čtyř milionů korun. Pro výjezdové policejní hlídky a pro speciální jednotky zajišťující ochranu letišť či atomových elektráren chce vnitro zakoupit 690 samopalů, 400 útočných pušek, 49 ostřelovacích pušek, granátomety, noktovizory a zaměřovače a termovizní zařízení.

„Nákup útočných zbraní a další speciální techniky pokládám za trochu problematický. Opakovaně se ukazuje, že po zuby vyzbrojení policisté při stíhání teroristů selhávají právě proto, že té techniky s sebou vláčejí příliš. Ministr vnitra jejich akci sice může v reálném čase sledovat přes satelit, ale až příliš často bohužel nevidí, jak útočníka chytili. Teroristovi totiž stačí, když si strčí nůž mezi zuby a přeskočí plot. Policista s metrákem baterek, drátů, kamer a s dlouhou zbraní v ruce ho zkrátka nedožene," upozorňuje Schneider. Podle něj by mělo ministerstvo investovat zejména do lehké moderní výstroje policistů a krátkých zbraní.

Nemalou část rozpočtu pohltí vozový park. Cizinecká policie potřebuje termovizní monitorovací vůz, který stojí čtyřicet osm milionů korun. Policisté postrádají zhruba dvě stě osmdesát osobních a dvanáct terénních vozů. Část financí by měla směřovat také do rekonstrukce budov a dalších stavebních akcí.