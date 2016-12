Policie dopadla lupiče z benzinky v Lipské ulici v Chomutově

Chomutov – Ještě v den přepadení, čtyřicet minut před půlnocí, zadržela policie mladého lupiče (ročník 1992), který se zbraní v ruce přepadl v úterý ráno čerpací stanici Mol na Lipské ulici.

Přepadená čerpací stanice v ChomutověFoto: Deník/Miroslava Šebestová

„Pachatele jsme zadrželi u něho doma. Bohužel se nám nepodařilo zajistit všechny peníze. Mladík byl zjevně pod vlivem alkoholu a část peněz už utratil," řekl Chomutovskému deníku vrchní komisař Tomáš Gerstner. Při pátrání velkou měrou pomohla veřejnost. „Po zveřejnění videa a fotografií se nám přihlásili lidé, kteří pachatele poznali," dodal Gerstner.

To, že by policii v pátrání pomohl i jeden člen rodiny pachatele však vrchní komisař nepotvrdil. Mladík ještě v noci putoval do policejní cely a k přepadení se přiznal.

Policisté mají vedle jeho přiznání dostatek důkazů, protože muž na místě činu zanechal igelitovou tašku na které byly jeho otisky prstů. Podle policejní mluvčí Jaromíry Střelcové policie zjistila, že pistole, kterou použil při přepadení, byla maketa. Za jeho čin mu nyní hrozí až deset let vězení.

K přepadení došlo v úterý, 27. prosince 2016, když krátce po sedmé hodině ráno vešel do prodejní části čerpací stanice Mol maskovaný pachatel a s pistolí namířenou na obsluhu požadoval vydání peněz. Neodradilo ho ani to, že jedna z žen byla v pokročilém stádiu těhotenství. Poté, co obdržel finanční hotovost ve výši několika tisíc korun, z místa utekl. Při přepadení naštěstí nebyl nikdo zraněn.

