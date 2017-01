Policie dopadla muže, který údajně organizoval vydírání RegioJetu

Praha - Policisté vypátrali v Hondurasu muže, který údajně zorganizoval loňské opakované šíření poplašné zprávy o bombě uložené v dopravních prostředcích firmy RegioJet. Ve středu byl dopraven do Česka a policie ho předala do vězení za jeho dřívější skutky. V souvislosti s RegioJetem hrozí muži i jeho komplicovi až osmileté odnětí svobody, a to i za pokus o vydírání. Sdělil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Organizátorem trestné činnosti byl podle kriminalistů osmadvacetiletý, několikrát soudně trestaný muž. Policie ho loni v březnu začala stíhat jako uprchlého. Ve spolupráci s Interpolem zahájila mezinárodní akci, která v říjnu skončila vypátráním hledaného muže v Hondurasu. Společně s ním stíhají policisté třiadvacetiletého muže, který podle nich trestnou činnost přímo prováděl. Od konce loňského ledna hrozil tím, že ve vlacích RegioJetu je nástražný výbušný systém. Zároveň prostřednictvím sociálních sítí a e-mailu údajně kontaktoval přímo majitele firmy Radima Jančuru a požadoval po něm vyplacení částky v řádu několika desítek tisíc eur. Čtěte také: Policie v celé republice zastavila vlaky dvou přepravců, bomba se nenašla

