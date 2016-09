Policie je neoblomná. Aneta z Kladna se prý ubodala sama

Kladno, Praha - Od záhadné smrti Anety R. z Kladna uplynou dva roky. Zemřela následkem bodných ran. Policie přesto trvá na tom, že se dívka zabila sama.

Aneta R. z Kladna zemřela podle rodiny za nejasných okolností.Foto: Facebook Anety R.

Kladno Smrt Anety R. z Kladna zůstane patrně navždy tajemstvím, které si dívka odnesla do hrobu. Událost obestřená řadou nejasností, zvratů a podivných náhod, už podruhé vyhodnotili kriminalisté jako sebevraždu a odložili ho.

Přestože se před časem do nepřehledného případu vložila i nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, aby byl znovu otevřen, policie po osmi měsících nového vyšetřování skálopevně tvrdí, že smrtící rány do srdce i plic si zasadila křehká blondýnka sama, poté co u ní propukla toxická psychóza v důsledku konzumace alkoholu a drog. Cizí zavinění je prý vyloučeno. Nic mu nenasvědčuje.

S touto verzí se nechtějí rodina ani přátelé Anety smířit. Jsou přesvědčeni o tom, že skutečný pachatel běhá na svobodě. Aneta totiž zemřela v důsledku třinácti bodných ran v bytě v pražských Letňanech 20. září 2014, přičemž tři bodné rány vedené přímo do srdce, byly smrtelné.

Co se tehdy stalo?

Mimořádně půvabná blondýnka, která se jen krátce před událostí vrátila ze zahraničí, se v osudný večer sešla v Praze s kamarádkou Kateřinou v baru, kde si společně užily zábavu.

Aneta měla podle výpovědi kamarádky kromě popíjení alkoholu užít i drogy. Podle informací, které Deník krátce po události získal, odjela Kladeňačka s kamarádkou a jejím zámožným zahraničním přítelem Ahmadem do jeho bytu v Letňanech.

Podle výpovědi kamarádky a jejího přítele Ahmada se měla Aneta v bytě chovat podivně a sama si zasadit třináct ran do těla. Cizinec se prý jejímu konání snažil ještě zabránit a při tom se sám poranil.

O život dívky bojoval následně v sanitce přivolaný lékař, ale marně. Cizinec Ahmad, který po sobě v České republice zanechal prý i potomka, odjel po výsleších do své domoviny za svojí rodinou.

Mnoho nejasného

Pravdou zůstává, že záhady v případu neberou konce, včetně skutečnosti, že Anetino srdce se po pitvě ztratilo. Lékař záchranky navíc následně změnil výpověď. Podle původní verze mu hysterická Anety kamarádka Kateřina tvrdila, že v bytě byl v době události ještě i čtvrtý člověk. Tuto výpověď vzal ale záchranář zpět.

Někteří svědci nebyli dodnes vyslechnuti vůbec. Když mělo dojít k rekonstrukci činu v letňanském bytě, nebylo to možné, Ahmed ho po smrti dívky prodal. Detektor lži zaznamenal následně Ahmadovy atypické reakce, které zpochybňují pravdivost některých výpovědí, podle kriminalistů však nemusí být směrodatné.

Jak uvedl server Aktuálně.cz, důležité také je, jak na odložení zareaguje vrchní státní zastupitelství. Záležet bude na tom, zda se kriminalisté v novém vyšetřování dostatečně vypořádali se všemi připomínkami, které Bradáčová nařídila v novém vyšetřování doplnit.

Případem se zabývala na popud poslanců i policejní inspekce, podle které ale původní vyšetřovatelé nepochybili.