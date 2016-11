Policie v Petrovicích zadržela 75 nelegálních migrantů. Zatím jen cvičně

Petrovice - Policie zastavila poblíž německých hranic padesát nelegálních migrantů. Šlo o jednotlivce i rodiny. Policejní vrtulník později u hranic objevil dalších 25 migrantů. Proto na bývalém hraničním přechodu v Petrovicích zřídila cizinecká policie registrační místo.

Tam policisté shromáždili zajištěné osoby, aby provedli jejich základní evidenci. Každému přidělili páskua na ruku pro lepší identifikaci. Při bezpečnostní prohlídce museli migranti odevzdat potenciálně nebezpečné předměty. Následovala osobní prohlídka, na které se podílejí podle pohlaví ženy a muži v policejních uniformách.

Tato rozsáhlá akce se týkala celorepublikového cvičení, které se konkrétně v Petrovicích konalo ve středu dopoledne. Kromě ústecké cizinecké policie se akce zúčastnilo 20 policistů ze střední policejní školy v Praze – Hrdlořezech. Běžence představovalo 75 studentů této školy.

ODEBÍRALI OTISKY PRSTŮ

V dalším kroku cvičení nastala klasická policejní práce. K uvedenému jménu do registračního systému policisté odebrali i otisky prstů migrantů. Specialisté kontrolovali také pravost předložených dokladů. Migrant bez dokladů jenom nahlásil jméno. Poslední pracoviště cizince třídilo též podle toho, jestli žádali o azyl či nikoliv.

Stěžejní součástí evidence migrantů je ověřování, jestli nejen v českém, ale v celoschengenském prostoru, nejsou otisky prstů migrantů již v evidenci. Někteří zadržení se již mohli někde přihlásit s žádostí o azyl nebo z nějakého zařízení pro běžence utekli, či dokonce některý z nich může být hledaný jako podezřelá či nebezpečná osoba.

„Celý proces lze zvládnout v průměru za 15 až 30 minut. Uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat," dodal Petr Gilar, vedoucí registračního místa. Stany nutné pro zřízení registračního místa poskytli policistům hasiči v rámci integrovaného záchranného systému (IZS).

JAKO V REÁLU

Teoreticky je postup cizinecké policie při záchytu nelegálních migrantů známý. Postup identifikace a převzetí migranta policisté cvičili na svých pracovištích. „Ale teprve dneska je situace jako v reálu. Musíme zvládnou registraci a všechny úkony spojené s převzetím desítek osob," hodnotil akci vedoucí cvičení Petr Gilar.

„Cvičení souvisí s novelou zákona o ochraně státních hranic a novelou předpisů evropského společenství. Proto poprvé policisté trénují fungování registračního místa, které mohou v případě potřeby vystavět na kterémkoliv hraničním přechodu," dodal vedoucí cizinecké policie Ústeckého kraje Pavel Češka.

Migranti se snaží přes Česko dostat do Německa

Německá policie ve středu ráno předala české cizinecké policii skupinu migrantů zadrženou v Německu.V poslední listopadový den prováděla policie cvičení pro případ dočasného znovuzavedení ochrany hranic na státních hranicích Petrovice se Spolkovou republikou Německo. Na jeho pozadí probíhala také reálná práce cizinecké policie.

Německá policie ve středu ráno předala české cizinecké policii skupinu migrantů zadrženou v Německu. V rámci readmisního řízení Němci migranty vrátili na českou stranu hranice, odkud nelegálně vstoupili do SRN. Z Petrovic migranty odvezla policie do Ústí nad Labem a pravděpodobně skončí v záchytném zařízení pro cizince.

Vedoucí cizinecké policie ústeckého krajského policejního ředitelství Pavel Češka v průběhu cvičení připomenul, že policisté před týdnem zadrželi srbský kamion se srbským řidičem. Jel do Německa. Pod plachtou měl kromě legálního nákladu také 18 běženců z arabských zemí, včetně Iráku a Sýrie. Mezi 18 běženci byli 4 mladiství, které policie předala sociálním pracovníkům OSPOD.

Kamion řízený srbským řidičem jel nonstop z území Srbska přes Maďarsko až do České republiky, kde ho policie donutila jízdu ukončit. Řidič skončil ve vazbě. Je podezřelý z trestného činu převážení běženců a napomáhání k neoprávněnému pobytu. Běžence odvezla policie do záchytného zařízení.

Podobný případ nelegálního převozu migrantů pomocí nákladního vozu policisté naposledy v Ústeckém kraji odhalili letos v květnu.