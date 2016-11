Policie navrhla obžalovat řidiče skútru ze smrti dívky na Orlíku

Písek - Písečtí kriminalisté navrhli obžalovat devatenáctiletého řidiče vodního skútru ze smrti mladé ženy. Hrozí mu rok až šest let vězení. Mladík v červenci se skútrem na orlické přehradě naboural do loďky, v níž osmnáctiletá dívka jela se svým přítelem. Policie věc klasifikovala jako usmrcení z nedbalosti. Dnes to řekla mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová. Na posun v případu upozornila Česká televize.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jaroslav Sýbek

Písečtí kriminalisté vyšetřovali ženinu smrt od 10. července, kdy se tragická nehoda stala. "Vyšetřování skončilo a spis jsme předali na okresní státní zastupitelství," uvedla Čuřínová Ingrišová. Při neštěstí vrazil skútr do pramice vybavené motorem. Obě plavidla se střetla na 157. říčním kilometru poblíž zámku Orlík. V lodi byl kromě dívky jednatřicetiletý muž. Se zraněním byl také převezen do nemocnice. Na místě byl ošetřen i řidič skútru, druhý pasažér skútru vyvázl bez zranění. Nehoda nastolila otázku bezpečnosti na vodních plochách, kde mohou jezdit lodě bez rychlostního omezení. V reakci na nehodu má podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) vzniknout kvůli ochraně plavců ve vodních nádržích Orlík a Slapy celkem 16 ploch vymezených pro koupání. Do nich nebudou smět motorová plavidla, ta se navíc budou moci pohybovat maximálně desetikilometrovou rychlostí i v okolí těchto míst.

Autor: ČTK