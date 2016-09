Policie podezřívá ředitele školy v Ratíškovicích ze sexuálního zneužívání

Ratíškovice (Hodonínsko) /VÍME PRVNÍ/– Kriminalisté v uplynulých dnech zamířili do Ratíškovic an Hodonínsku. Důvod? Jak Deník Rovnost zjistil, jde o podezření z pohlavního zneužití nezletilého. Policie se zaměřila na ředitele základní a mateřské školy Josefa Hanáka. „Mohu potvrdit, že prověřujeme oznámení a konáme úkony trestního řízení. Žádné další informace k případu sdělovat nebudeme," sdělil policejní mluvčí Petr Zámečník. Hanák se k případu odmítl vyjádřit.

Ilustrační fotoFoto: VLP

V pondělí kriminalisté navštívili starostku Annu Hubáčkovou. „Oznámili mi, že pan ředitel je obviněný ze sexuálního zneužívání," potvrdila Deníku starostka. Policisté prý písemně požádali o vyhotovení zprávy o pověsti Hanáka, který působí i v obecní radě. Dostal se tam jako nezávislý kandidát za lidovce. Policii zajímá, jestli někdy musel před přestupkovou komisi.

Starostka nechala svolat mimořádné zasedání rady, kde její ostatní členy se situací seznámila. Ještě ten den zamířila do školy, aby věc oznámila také učitelskému sboru. Vyloučila však, že by se podezření přímo školy týkalo. „Policisté tam určitě nebyli. Museli by nám to totiž jako zřizovateli oznámit," upozornila Hubáčková.

Hanák v ratíškovické škole působí už od roku 1988. Začínal jako učitel matematiky a fyziky, v roce 2004 se stal ředitelem. „Je aktivní a jeho činnost hodnotíme velmi dobře, až nadstandardně. Škola za jeho působení vzkvétá, rozvíjí se a je ekologická. Josef Hanák se věnuje výuce i publikační činnosti," zhodnotila starostka.

VÍCE SI PŘEČTETE V PÁTEČNÍM VYDÁNÍ HODONÍNSKÉHO DENÍKU ROVNOST