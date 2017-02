Policie používá auta zabavená zločincům. K zásahu tak přijede třeba Porsche

U nedávného zásahu proti zabarikádovanému muži v Ostravě hrozícímu granátem se objevilo luxusní vozidlo Porsche Cayenne.

Dříve se v nich proháněli zločinci, nyní slouží policii. Řeč je o vozidlech zajištěných pachatelům nejrůznějších deliktů. Jen u moravskoslezské policie je v současné době šestnáct takových automobilů různých značek i stáří.

„Stáří je od čtyř do devatenácti let," sdělila Deníku mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková s tím, že všechna auta jsou v civilním provedení. Které policejní složky vozy využívají, Holčáková nechtěla specifikovat.

O policejním využití zajištěných vozidel se hovořilo i v souvislosti s dramatickou situací, která před několika dny nastala v Ostravě. Dlužník se během exekuce zabarikádoval v bytě a vyhrožoval odpálením granátu. Dojít si pro něj musela zásahová jednotka.

S MODRÝM MAJÁČKEM

Mnohé kolemjdoucí zaujalo luxusní vozidlo Porsche Cayenne s modrým majáčkem na střeše, které evidentně patřilo policii. Podle Týdeníku policie by mohlo jít o automobil zabavený v návaznosti na trestnou činnost. „Předmětné vozidlo bylo zajištěno v souvislosti s trestnou činností," řekla Deníku bez bližších podrobností Holčáková.

Vše nasvědčuje tomu, že zmíněné auto převedl na policii Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Na jeho webových stránkách lze dohledat informaci ze srpna loňského roku, která se týká luxusního vozidla Porsche Cayenne Diesel 9PA.

„ÚZSVM byl v roce 2012 pověřen správou nad tímto luxusním automobilem, které bylo zajištěno v souvislosti s nezákonným snížením daňové povinnosti. ÚZSVM prováděl pravidelnou údržbu vozidla. Poté, co vůz na základě rozsudku Vrchního soudu v Olomouci připadl státu, jej ÚZSVM v souladu se zákonem převedl Policii ČR," stojí ve zprávě. Zajištěná vozidla využívají i další krajská policejní ředitelství. Automobily zabavené zločincům mohou skončit také v majetku běžných občanů. Šanci mají v elektronických aukcích vyhlašovaných ministerstvem vnitra.

K TÉMATU

Co se děje s auty zločinců? Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v uplynulých pěti letech předal moravskoslezské policii čtyřiapadesát motorových vozidel, které měl ve správě. Deníku to řekl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. „Co se s vozidly pak děje, je již plně v kompetenci policie," řekl Ležatka, který popsal mechanismus předání aut. „V případě majetku zajištěného v trestním řízení to funguje tak, že orgán činný v trestním řízení předá zajištěné motorové vozidlo ÚZSVM. Ten vozidlo uloží do svého skladu a provádí na něm se souhlasem a na náklady orgánu činného v trestním řízení údržbu do rozhodnutí soudu v dané trestní věci. Soud může v souladu se zákonem ÚZSVM pověřit prodejem daného motorového vozidla. V případě, že soud rozhodne o propadnutí věci, předává se vozidlo v souladu se zákonem o majetku státu příslušnému krajskému ředitelství policie, kterému přísluší hospodaření s dopravními prostředky propadlými nebo zabranými v trestním řízení."

