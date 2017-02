Policie při pátrání v okolí výbuchu v Poličce nalezla kus munice

Policisté při dnešním pátrání v okolí vybuchlé továrny v Poličce na Scvtavsku nalezli jeden kus munice. Pátrání bude pokračovat do setmění. Zákaz vstupu do okruhu 1300 metrů kolem centra výbuchu stále trvá. ČTK to řekla mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová. Série čtvrtečních explozí v hale v areálu Polišských strojíren zranila 19 lidí, z toho tři vážně.

Fotogalerie 18 fotografií Záchranáři na místě výbuchu v Poličských strojírnách. Foto: ZZS Královéhoradeckého + Pardubického kraje

Policisté dnes dopoledne začali prohledávat místa mimo areál strojíren v okruhu 1200 až 1300 metrů od epicentra výbuchu. Do pátrání se zapojilo asi 80 policistů z Pardubického kraje a brněnské pořádkové jednotky. Pokud by zjistili, že v lokalitě již není munice či jiný nebezpečný materiál, mohl by být perimetr zákazu vstupu snížen asi na 300 metrů, tedy jen na samotný areál strojíren. Čtěte také: Poslední exploze se ozvala večer, do Poličky přijela obrněná technika z Vrbětic Silnici vedoucí z Poličky na Jimramov kolem areálu strojíren policie pro běžný provoz otevřela v pátek v 18:00. Řidiči však na silnici nesmějí zastavovat, protože prochází místem se zákazem vstupu. Lidé evakuovaní z okolí podniku se mohli domů vrátit v pátek v podvečer. Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti se škodou přesahující pět milionů korun. Strojírny se zabývají mimo jiné zneškodňováním munice a výrobou střeliva. Nepřehlédněte: Výbuch v Poličce: 19 zraněných. Policie chystá evakuaci okolí





