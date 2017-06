Policie prý stíhá Čecha, který se účastnil bojů na Ukrajině

Policie obvinila prvního Čecha, který se účastnil bojů na straně proruských separatistů na východní Ukrajině, píše v aktuálním vydání týdeník Respekt. Muž je podle týdeníku podezřelý z teroristického útoku ve fázi přípravy.

Co přesně Čech na Ukrajině dělal, není podle Respektu jasné. Muž působil určitou dobu v české armádě, k níž po návratu údajně nastoupil, napsal týdeník. Při přijímá minulost muže nikdo nezjistil, přišlo se na ni až později díky fotografiím zveřejněným na sociální síti, uvedl. Muž byl členem klubu vojenských výsadkových veteránů, píše Respekt.

Kolik Čechů na východě Ukrajiny bojovalo nebo bojuje, není jasné. Zhruba před třemi lety média uváděla, že by jich mohlo být do tří desítek. Po boku povstalců padl podle médií Ivo Stejskal z Brna, podle České televize to potvrdila jeho sestra.

Média spekulovala i o dalším mrtvém Čechovi z Žatce, který prý rovněž bojoval na straně rebelů. Tajné služby nechtěly konkrétní počty Čechů bojujících na Ukrajině komentovat.