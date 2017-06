Policie stíhá dva lidi kvůli hospodaření agentury CzechTourism

Policie zahájila trestní stíhání dvou lidí v souvislosti s hospodařením státní agentury CzechTourism. Za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim hrozí až dva roky vězení.

Policie ČR. Ilustrační foto. Foto: ČTK

Bez dalších podrobností to v pondělí sdělil mluvčí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Ondřej Šťastný. Příspěvková organizace CzechTourism propaguje Česko v tuzemsku i v zahraničí jako destinaci cestovního ruchu. Kriminalisté prověřovali její hospodaření na základě trestního oznámení, které podal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Podle kontroly agentura nehospodárně utrácela a porušila několik zákonů

Podle závěrů kontroly úřadu agentura v řadě případů nehospodárně utrácela a porušila několik zákonů. Vytýkaná pochybení se týkala veřejných zakázek a statisícových výdajů za wellness pobyty nebo rozlučku s generálním ředitelem. Kontrola zahrnovala hospodaření mezi roky 2012 až 2014.

NKÚ tvrdí, že agentura zadávala zakázky bez ohledu na to, jestli by je nebylo možné vysoutěžit levněji. Například podle NKÚ kupovala právní služby bez posouzení, jestli jde o nejvýhodnější variantu, a soutěže nepořádala ani při nákupu letenek. U zakázky na čtyři ročníky soutěže Světový den ledového vína za 16,7 milionu korun vybral CzechTourism dražší firmu, a nepožádal přitom o doplnění dokumentace u druhé, o pět milionů korun nižší nabídky, i když to podle zákona mohl udělat. Distribuci výstavních a reklamních předmětů zase agentura rozdělila do více zakázek malého rozsahu, které zadávala bez otevřené soutěže, uvedl NKÚ.

V roce 2015 podala trestní oznámení Karla Šlechtová

Trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli některým veřejným zakázkám a smlouvám CzechTourismu podala v roce 2015 také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). Bývalé vedení příspěvkové organizace podle ministryně špatně nakládalo se stovkami milionů korun. Její kritika se týkala období let 2004 až 2014, kdy agenturu vedl Rostislav Vondruška, někdejší ministr pro místní rozvoj v úřednické vládě Jana Fischera. Policie ale oznámení ministryně po několika měsících odložila s tím, že nebyl spáchán žádný trestný čin.