Policie navrhla obžalovat lékaře, jejichž nedbalost měla způsobit smrt pacienta

Nymburk - Podnět státnímu zástupci k podání obžaloby tří lékařů z nymburské interny podali policisté. Ukončili vyšetřování úmrtí pacienta z nedbalosti

Vchod na internu nymburské nemocnice.Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Z obvinění obžaloba. Takový je posun v kauze obviněných lékařů z interního oddělení nymburské nemocnice.

Policie ukončila vyšetřování úmrtí pacienta, který byl před časem hospitalizován na interním oddělení nymburské nemocnice. „Z naší strany je vyšetřování ukončeno s návrhem na podání obžaloby státnímu zástupci v Nymburce," uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.

Policisté sdělili v polovině října obvinění z podílu na smrti muže primáři oddělení a jednomu lékaři. Další lékařku pak obvinili z falšování lékařské dokumentace a stejný paragraf si vyslechl i výše zmíněný primář za usmrcení z nedbalosti.

Připomeňme, co se letos na jaře stalo. Na internu byl přijat muž, který pobýval v Diakonii v Pátku u Poděbrad. Podle dostupných informací lékař nymburské nemocnice, který pacienta přijal, přehlédl v jeho spisu, že muž je diabetik, a po dobu několika dnů pacient nebyl jako diabetik léčen. Jinými slovy, nedostával inzulín. Po několika dnech byl propuštěn zpět do Diakonie, kde si však personál všiml jeho výrazně zhoršeného zdravotního stavu a znovu zavolal záchrannou službu, která muže převezla zpět do nemocnice. V ní muž následující den zemřel. Pochybení ohledně neléčení cukrovky se pak měla lékařka oddělení ve spolupráci s primářem snažit zakrýt. A to právě „úpravami" zdravotnické dokumentace.

Primář vinu odmítá. „Nic takového jsem neudělal. Více se s vámi nemám o čem bavit," reagoval přímo v nemocnici na dotaz novinářů.

K situaci se vyjádřila i jednatelka nemocnice Alena Havelková. „Nemocnice i nadále ctí presumpci neviny, podání návrhu na obžalobu stále neprokazuje vinu žádného z obviněných. Tu stanoví až pravomocné rozhodnutí soudu," uvedla Havelková a dodala, že interní vyšetřování v nemocnici stále probíhá, doposud podle ní neprokázalo žádné závažné pochybení. „Obecně ani po úplném dokončení interního auditu nebudeme prezentovat jeho výsledky, abychom neovlivňovali mínění veřejnosti, ani vyšetřování či soudní řízení. I nadále platí personální opatření, které učinila nemocnice ještě před dokončením vyšetřování v rámci interního auditu," uzavřela své vyjádření jednatelka nemocnice

