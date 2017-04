Policie uzavřela prověřování útoku na počítač Zemana

Policie ukončila prověřování údajného útoku na počítač prezidenta Miloše Zemana, kam měli hackeři nahrát dětskou pornografii. V této souvislosti nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, sdělila v pondělí mluvčí policejní prezidia Iveta Martínková. Podle serverů Aktuálně.cz a Neovlivní.cz se musel závadný obsah do počítače prezidenta dostat jinak. Tvrdí, že se na ně Zeman sám proklikal.

Policie se podle mluvčí případem zabývala z úřední povinnosti. „Nicméně prošetřování již bylo ukončeno z důvodu, že v této souvislosti nebylo zjištěno podezření z protiprávního jednání," dodala Martínková. Bližší podrobnosti případu policie nebude komentovat.

Tajné informace prý uniknout nemohly

Zeman na konci března rádiu Frekvence 1 řekl, že ani ne před rokem mu někdo na počítač nainstaloval dětskou pornografii. „Já jsem si to prohlížel asi deset vteřin, než jsem pochopil, o co se jedná, pak jsem zavolal 'ajťáky' z Hradu," řekl. Dodal, že chtěl na pachatele podat trestní oznámení, ale nestalo se tak, protože stopy vedly do americké Alabamy.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček později upřesnil, že se incident stal v roce 2015. Zpravodajskému webu Českého rozhlasu řekl, že citlivé nebo tajné informace uniknout nemohly, protože Zeman počítač používá pouze k prohlížení stránek na internetu, e-mail nevyužívá a do počítače nic neukládá. Zároveň mluvčí poznamenal, že od té doby byla ochrana počítačové sítě "několikanásobně zvýšena".