Policie viní chovance ze sexuálního zneužití

Chrastava - Patnáctiletý chovanec měl zneužívat o dva roky mladšího chlapce.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna v ChrastavěFoto: www.vudds-chrastava.cz

Liberecká policie pokročila v kauze zneužití třináctiletého chlapce ve výchovném ústavu v Chrastavě. Sexuální hrátky si měl na něm vynucovat o dva roky starší další chovanec. „Proti patnáctiletému chlapci jsme už zahájili trestní stíhání pro provinění z pohlavního zneužití," potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dotyčnému tak hrozí až čtyři roky. Případ je o to závažnější, že zneužitý chlapec je mentálně postižený a navíc ve výchovném ústavu neměl správně co dělat.

„Žádala jsem celé měsíce o pomoc Úřad ombudsmana i ministerstvo školství, aby nám pomohly s jeho přemístěním jinam. Bohužel, zcela bezvýsledně. Tady se opravdu stala obrovská chyba," uvedla předchozí ředitelka ústavu Markéta Sochorová. Jenže Sochorová později na svoji funkci rezignovala kvůli výtkám od ministerstva školství, že v ústavu panuje tvrdý výchovný režim. Sochorovou nahradila dočasně Soňa Cpinová, která režim uvolnila. A nastaly problémy.

ZASÁHLA TELEVIZE

Mentálně postižený chlapec byl už předtím z pokoje od staršího chovance přemístěn jinam právě z důvodu, že ho tento chovanec neustále obtěžoval a vyžadoval na něm různé sexuální hrátky. Starší chovanec ale požádal novou ředitelku, aby mohli spolu opět bydlet, a ta to povolila. „V jeho dokumentaci jsem se nikde nedočetla, že by mohl mít takovéto sklony. Proto jsem přestěhování povolila," hájila se před časem Cpinová. Stěhování ovšem proběhlo i přes výslovný nesouhlas vychovatelů. Krátce na to byl mladší chlapec opět zneužit. Zcela náhodou byla ten den v ústavu i TV Nova. Jejímu reportérovi, Ivanu Berkovi, se pak chlapec se svým trápením svěřil. Berka ihned kontaktoval policii. „Kluk mi přímo na kameru řekl, že ho zneužili. Pokud bych tuhle závažnou informaci neoznámil, sám bych se dopustil trestného činu. Záznamy s tím, co nám popsal, jsme neuveřejnili, ale předali policii," uvedl Berka.

Sama Cpinová případ nehlásila a do ústavu jen povolala psycholožku z Diagnostického ústavu v Liberci. „Podle názoru psycholožky nebylo nutné podávat trestní oznámení. O žádné brutální znásilnění nešlo," hájila se Cpinová. Postavilo se za ní i ministerstvo školství. „Paní ministryně si ověřovala u ředitelů jiných podobných ústavů, zda paní Cpinová postupovala správně. Přesvědčila se, že ano," uvedla v červnu mluvčí ministerstva Jarmila Balážová. Zdeněk Pelda, který ústav vedl 26 let, s tím ale nesouhlasí. „Nechápu to. Takové případy se vždycky automaticky hlásí policii."

Starosta Chrastavy Michael Canov teď proto napsal na ministerstvo otevřený dopis. „Je naprosto neuvěřitelné a skandální, že prozatímní ředitelka i ministerstvo, které ji dosadilo, tento čin kryly. Žádám proto paní ministryni, aby tento čin přestala krýt a vyvodila z něho patřičné důsledky. Kdyby čin nenahlásila policii televize, tak by se všechno ututlalo," tvrdí Canov, podle kterého nesou odpovědnost ti, kteří nastavený režim v ústavu zrušili.