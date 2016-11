Policie vyloučila zpronevěru u výkupného za dvě dívky unesené v Pákistánu

Katolická církev uspořádala tiskovou konferenci. Nic zvláštního, řeklo by se. Tiskovka ale byla věnována hospodaření tohoto dva tisíce let starého „nadnárodního koncernu", tedy speciálně jeho české „dceřinné společnosti". Bylo to poprvé v historii, kdy muži s kolárkem u krku nechali veřejnost poměrně detailně nahlédnout do ekonomické situace společenství, v jehož čele stojí.