Policie vyšetřuje video, které údajně kompromituje Forejta

New York - Přísná bezpečnostní opatření poblíž newyorského mrakodrapu, v němž žije budoucí americký prezident Donald Trump, trápí obchody v jeho bezprostředním okolí. Téměř polovina z nich hlásí za poslední měsíc dramatický propad tržeb, některé zvažují stěhování na jiné místo. Podle listu The Daily Telegraph to vyplývá z pondělní zprávy newyorského úřadu dohlížejícího na činnost obchodníků.