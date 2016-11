Policie zadržela v Praze muže kvůli údajné propagaci nacismu

Praha - Policisté při jedné ze čtvrtečních akcí k výročí 17. listopadu zadrželi v centru Prahy osmačtyřicetiletého muže kvůli údajné propagaci nacismu. Podle nich pouštěl ze zvukové aparatury, kterou měl na autě, hudbu a mluvené slovo s nacistickou tématikou. Vyplývá to z informací policie na jejich webu, podle kterého policisté řešili i provokaci a snahu narušit shromáždění na Můstku a dopravní komplikace.

Zákrok na MůstkuFoto: Policie ČR

Policisté řešili i provokaci a snahu narušit shromáždění na Můstku a dopravní komplikace. Řidiče vozu se zvukovou aparaturou policisté zastavili kolem 12.30 hodin na Jiráskově mostu. Důvodem byla reprodukovaná hudba a mluvené slovo, u kterých policisté měli podezření, že jsou s nacistickou tématikou, což jim muž následně potvrdil.

„Kriminalisté po konzultaci se státním zástupcem v nejbližší době zahájí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka," uvedla policie.

Situaci řešil antikonfliktní tým

Další problém policisté řešili o hodinu později na Můstku, kde se na shromáždění příznivců hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury snažili dostat podle České televize příznivci levicového hnutí Antifa. Situaci vyřešil policejní antikonfliktní tým a pořádková služba, kdy „po nezdařilém pokusu se skupinka narušitelů odebrala zpět na Jungmannovo náměstí, tedy místo jejich původního shromáždění".

Porušení přestupkového zákona nebo zákona o shromažďování policisté zjistili u čtyř lidí na Letné, kde se konala demonstrace na podporu prezidenta Miloše Zemana. „Jednání všech těchto kontrolovaných policisté oznámí příslušnému správnímu orgánu," doplnila policie.

Pražská policie nasadila do akce stovky policistů

Vedle toho dopravní policisté kvůli tomu, že mnohé z akcí a pochodů vedou úzkým centrem města, v případě potřeby omezují silniční provoz. Situaci ale téměř vždy řeší s dopravním podnikem.

V Praze je až do večerních hodin naplánována řada shromáždění a happeningů k připomínce historické události spojené se 17. listopadem, kdy proti studentům v roce 1939 krvavě zakročili němečtí nacisté a o 50 let později komunistická moc. Pražská policie kvůli tomu nasadila do akce stovky policistů, včetně posil z jiných krajů. Dopravní podnik počítá s jedinou uzavírkou na Národní třídě, kde se koná akce Korzo Národní.

