Policie zatkla nelegální pracovníky v sídle pravoslavné církve

Brusel - Do Itálie za prvních deset měsíců letošního roku dorazilo přes 155.000 žadatelů o azyl, tedy více než za celý loňský rok. Eurokomisař pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitris Avramopulos v této souvislosti vyzval země takzvané visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), aby se zapojily do schváleného programu přerozdělování migrantů. Zároveň ostatní unijní země vybídl, aby v tomto programu pokračovaly. Eurokomisař to napsal v dopise členským státům unie, o kterém dnes informovala italská tisková agentura ANSA.