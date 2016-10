Policisté dnes odjedou hlídat hranice Makedonie a Srbska

Praha - Čeští policisté dnes kvůli migrační krizi odjedou na zahraniční mise do Makedonie a Srbska. V Makedonii budou policisté pošesté, do Srbska vyjedou poprvé. Celkem se do obou misí zapojí 55 policistů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Policisté v cizině obvykle pomáhají s ostrahou hranice, dohlížejí na pořádek, dělají bezpečnostní prohlídky nebo kontrolují dopravní prostředky. V hlídkách působí se zahraničními kolegy Zahraniční mise českých policistů začaly před rokem, kdy naplno vypukla migrační krize. Doposud byli na 12 misích, do nichž se zapojilo přes 400 policistů. Kromě Makedonie a Srbska se týkaly Maďarska, Slovinska a Řecka. Pomáhají tedy hlavně v zemích, které pro uprchlíky bývají vstupní branou do EU.

Autor: Redakce / ČTK