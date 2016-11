Policisté rok tajně sledovali gang s anaboliky

Havlíčkův Brod – Organizovaná skupina pěti lidí, kteří více než dva roky prodávali po celé České republice anabolické steroidy pro sportovce, opět stanula před havlíčkobrodským Okresním soudem.

Hlavou organizované skupiny byl Tomáš Běloušek.Foto: Deník/archiv

Hlavním bodem úterního líčení bylo přehrávání audio a video důkazů, které pořídili policisté během dlouhodobého sledování.

Za zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem, praní špinavých peněz a úvěrový podvod jim hrozí od dvou do osmi let vězení.

Z videozáznamů a odposlechů jasně vyplynulo, jakým způsobem obžalovaný Tomáš Běloušek, Karel Maněna a Vojtěch Heřman distribuovali anabolika mezi své zákazníky. Nejčastěji je prodávali v pražských obchodních centrech a posílali na dobírku prostřednictvím pošty. Hlavou gangu je Běloušek, který si v současné době odpykává dvou a půl letý trest za ekologickou katastrofu, která vznikla v roce 2013 po navrtání produktovodu u Knyku.

„Tomáš Běloušek v týdenních až čtrnáctidenních intervalech jezdil do Bratislavy, kde nakupoval anabolické steroidy, které dovezl do České republiky. Část z nich používal pro osobní potřebu, zbytek nabízel a prodával na internetu a diskusních fórech o kulturistice a posilování. Steroidy následně distribuoval osobně nebo poštou na dobírku," řekl už dříve v obžalobě státní zástupce Lukáš Vodička. Ten dodal, že později využíval i neexistující a fiktivní osoby. Do obchodu se také zapojil Vojtěch Heřman a Karel Maněna, přičemž jeho bratr Tomáš poskytl k obchodování svůj bankovní účet. Odběratelů byly stovky. Podle výpovědi obžalovaného Bělouška mezi nimi figurovaly i osoby mladší osmnácti let. Běloušek je také obžalovaný z úvěrového podvodu, kdy si vzal půjčku a uvedl fiktivní údaje.

Zábava i přivýdělek

„Byl jsem po škole. Chtěl jsem si pouze přivydělat a bavilo mě to. Nevěděl jsem, že bych za to mohl skončit ve vězení," hájil se u prvního líčení Běloušek. Ten si za dobu svého nelegálního podnikání přišel na 345 tisíc korun.

„Anabolika jsem nakoupil na Slovensku, přidal dvacetiprocentní marži a prodával lidem, kteří o ně projevili zájem. Peníze jsem použil pro vlastní potřebu, například na pohonné hmoty, oblečení a zábavu. Měl jsem také dva automobily, které byly napsány na matku," řekl Běloušek. Mezi obžalovanými je i jeho matka Eva Běloušková, které hrozí trest za praní špinavých peněz.

„Nejsem si vědoma, že bych se dopustila něčeho špatného a z toho důvodu nebudu vypovídat. Obžalobě rozumím, ale nesouhlasím s ní," uvedla během výpovědi Běloušková.

Nelegální obchod s anaboliky se detektivům z protidrogové centrály podařilo utnout po téměř ročním sledování. Bělouška sledovali nejen celníci, když přejížděl přes hranice, ale policie odposlouchávala všechny jeho telefony a sledovala e-mailovou korespondenci. Klec spadla koncem loňského roku, kdy se při zásazích 27. listopadu uplatnili i policisté ze zásahové jednotky a specialisté z Útvaru rychlého nasazení.

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili více než půl tisícovky ampulí o objemu jeden mililitr s roztoky k nitrosvalové aplikaci, stovku dávek o objemu od dvou do deseti mililitrů a zhruba dvacet tisíc tablet.