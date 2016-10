Policisté v Kladně zatkli několik komisařů autoškol

Olomouc - Osmaosmdesátiletý Jiří Brady přijal nabídku Univerzity Palackého v Olomouci, která mu chce udělit akademické ocenění, řekl rektor univerzity Jaroslav Miller. Potvrdila to také Bradyho manželka Tereza, ocenění by měl podle ní pravděpodobně převzít v pátek 28. října. Podle mluvčí univerzity Gabriely Sýkorové Dvorníkové mu bude medaile univerzity předána na jeho žádost v Praze. Podle předběžných informací by se tak mělo stát v pátek v podvečer na Staroměstském náměstí.