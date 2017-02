Policistům zřejmě skončí přesčasy bez odměn

Policisté a příslušníci dalších bezpečnostních sborů už možná nebudou sloužit ročně 150 hodin přesčasů bez nároku na náhradní volno nebo odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Předpokládá to novela o služebním poměru, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Předloha, jež by zavedla mimo jiné taky náborové příspěvky nebo zkušení dobu, míří k posouzení do bezpečnostního výboru.

Ilustrační fotoFoto: Deník archiv

Novela by měla podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) zvýšit atraktivitu služby v bezpečnostních sborech. Kromě policie se týká hasičů, celníků, Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. Předloha by měla být účinná od příštího roku.

Náborové příspěvky by podle ní měly pohybovat od 30.000 do 150.000 korun. Příslušníci by je měli dostávat po půl roce. Pokud by sloužili aspoň čtyři roky, nemuseli by je vracet. Náborové příspěvky kritizovala Jana Černochová z opoziční ODS, podle níž stát neumí ocenit zkušené policisty, kteří slouží už mnoho let. "Pokud si návrh zákona přečtou, tak od sboru odejdou," řekla poslankyně, jenž by zavedla stabilizační příspěvky. Novelu označila Černochová za předvolební populismus, návrh na její vrácení vládě k přepracování ale neprosadila.

Předloha obsahuje i další změny. Jde třeba o možnost zrychleného služebního postupu pro středoškolsky vzdělané příslušníky. Měli by dostat stejně jako jejich vysokoškolsky vzdělaní kolegové šanci přihlásit se do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena služební hodnost až o dva stupně vyšší.

Nováčci u bezpečnostních sborů by nově měli být přijímáni na zkušební dobu. V současnosti je totiž podle předkladatelů velmi obtížné propustit nově přijatého příslušníka, u kterého v prvních měsících služebního poměru ukáže, že nemá nutné předpoklady.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček již ohlásil pozměňovací návrh, který by zvýšil úmrtné. Sbory nyní vyplácejí trojnásobek měsíčního služebního příjmu, podle Ondráčka by to měl být jeden roční plat. Jiří Štětina (Úsvit) chce uzákonit horní hranici pro výsluhy. Hovořil o 40.000 korunách, některé jsou nyní podle něho nemravné.

Pokud budou členové bezpečnostních sborů sloužit nově proplácené přesčasy, rozpočtové náklady se odhadují na 210 milionů korun ročně. Odhad ale vychází z toho, že příslušníci si budou za přesčasy většinou vybírat náhradní volno.

