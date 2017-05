Politici dostanou opět přidáno. Prezident bude brát více než 250 tisíc

Politikům by mohly od příštího roku vzrůst platy zhruba o sedm procent. Jejich zvýšení bude přibližně o procentní bod nižší než letos. Například základní měsíční odměna poslance a senátora by měla stoupnout podle výpočtu z předběžných údajů Českého statistického úřadu o 4 900 korun na 75 900 korun hrubého.

Prezident by mohl brát od příštího roku 252 700 korun a ministři 144 600 korun měsíčně, stejně jako místopředsedové parlamentních komor. Jde o zvýšení o 16 tisíc Kč a 9 100 korun.

Premiér a předsedové obou parlamentních komor by mohli brát 203 600 korun, o 12 900 víc než letos. Předsedové parlamentních výborů by si měli polepšit o 6 700 Kč na 106 700 korun.

Politikům spolu s platy stoupnou i měsíční náhrady. Například prezident má mít zvláštní víceúčelovou paušální náhradu 235 200 korun. Výše paušální náhrady například premiéra by mohla činit 26 000 a ministra 21 100 korun. V případě poslanců by se paušální náhrada na stravné a reprezentaci zvýšila z letošních 10 600 korun na 11 300 korun, na cestovních náhradách by mohli podle vzdálenosti bydliště mít až 42 200 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by měla činit 40 800 korun.

Růst platů ústavních činitelů je dán zvýšením průměrného platu v nepodnikatelské sféře za minulý rok i příslušným zákonem. Z průměrného platu určí koncem letošního roku ministerstvo práce a sociálních věcí takzvanou platovou základnu pro politické představitele, od níž se budou jejich platy příští rok odvíjet.

Pro letošek činí platová základna 65 733,50 koruny, pro příští rok by mohla být podle propočtu ČTK z předběžných údajů statistiků 70 190 korun. Český statistický úřad nyní uvádí, že průměrný plat v nepodnikatelské sféře loni vzrostl meziročně zhruba o 1 246 korun na 28 076 korun. Údaj se bude s největší pravděpodobnostní ještě upřesňovat.

Růst platové základny je dán i zvýšením koeficientu, kterým se průměrný plat v nepodnikatelské sféře násobí. Zatímco pro letošek činil podle zákona koeficient 2,45, pro příští rok bude o pět setin vyšší. Pro rok 2019 a roky následující má být 2,75.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč: