Politici v pohybu. Kde skončí Úsvit?

Praha /INFOGRAFIKA/- Výsledek krajských voleb rozčísl českou politickou mapu napůl. ANO donutilo sociální demokracii vrátit se k jasně levicovým tématům.

Co kdo voličům nabízíFoto: DENÍK

Šéf ANO se v posledních týdnech nestačí divit, jak Bohuslav Sobotka šlápl na plyn. Jeho tým si uvědomil, že je nejvyšší čas zmobilizovat síly. Tajemník pro evropské záležitosti a zvažovaný volební manažer strany Tomáš Prouza naznačil trend, když řekl, že lidé si budou muset vybrat mezi demokracií a Babišem.

Čtěte také: Ztohoven opět na Hradě? Režisér Strach přinesl aktuální snímek

ČSSD využila k útoku mírnou naštvanost lidu na elektronickou evidenci tržeb, kterou prezentuje jako čistě Babišův projekt. Její širší vedení probralo volební strategii, jež jednoznačně cílí na nižší a střední příjmové skupiny, zaměstnance a důchodce. Byznysmeni, živnostníci a manažeři ze zorného úhlu ČSSD vypadli.

Daně ve hře

Na jaře Bohuslav Sobotka představí návrh na zavedení daňových pásem podle hesla, že nejbohatší platí nejvíc, ať už jde o fyzické či právnické osoby. Učitelům, zdravotníkům, státním úředníkům či policistům to musí znít libě, neboť jim by se nižší daň z příjmu do peněženky promítla jistě pozitivně. Zřejmě by přivítali i citelnější vytěžení gigantů v energetice, vodárenství, bankovnictví či telekomunikacích. Potíž je v tom, že ČSSD nemůže s čistým svědomím lidem říct, že to v příští vládě zařídí. Jak naplno přiznává například jihočeský hejtman Jiří Zimola, je nepravděpodobné, že jeho strana skončí na pásce první. A pokud vyhraje Andrej Babiš, žádný ze Sobotkových daňových plánů se neuskuteční. Ba dokonce ČSSD ve vládě vůbec být nemusí.

Přečtěte si: Prezident Zeman: Můj zdravotní stav je stabilizovaný

Posila zprava?

Babišovci sice mezi sebou žertují, že jediná otázka je, zda volby skončí 36 nebo 51 (rozuměj procent), ale absolutním vítězstvím si zdaleka jistí nejsou. Předseda ANO je přesvědčen, že ČSSD se chystá na tzv. Antibabiš koalici s ODS, TOP 09 a lidovci. Jenže tak jednoduché to není, protože voliči budou chtít vědět, zda se Sobotka spojí s Bělobrádkem, nebo přibere i Kalouska s Fialou. Druhá varianta by mohla ČSSD připravit o desítky tisíc hlasů, nehledě na reálnou neslučitelnost programových východisek právě v daňové oblasti.

Hnutí ANO se ale nabízí posila odjinud. Může jít o zatím mimoparlamentní Robejškovy Realisty, ale také Lidinského Úsvit. Podle informací Deníku už probíhají konzultace o přestupu některých členů Úsvitu do dresu ANO. „Nejde o žádné konkrétní kroky, ale po Novém roce možná k rozhovorům na toto téma dojde," řekl Deníku předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. Ten kdysi v dresu ANO začínal a možná by si ho rád znovu oblékl. „Nemusí jít jen o změnu strany, na kandidátkách ANO jsou i lidé z jiných subjektů, například kolega Schwarz za Severočechy," dodal Černoch.