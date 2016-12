Politici vyjadřují soustrast rodině české oběti z Berlína

Praha - V noci na sobotu začnou silnice a chodníky na severu Čech, na Moravě a ve Slezsku klouzat. Ledovka se začne tvořit po půlnoci na západě republiky do odpoledních hodin Štědrého dne postoupí na Moravu. Vyplývá to z výstrahy Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ), která platí od půlnoci do sobotních 15:00. Pozor si mají dávat řidiči automobilů a chodci.