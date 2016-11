Politička Vlasta Parkanová oslaví pětašedesáté narozeniny

Praha - Politička Vlasta Parkanová, která se narodila 21. listopadu 1951, se v lednu 1997 stala první ženou, která po vzniku České republiky usedla do ministerského křesla. Až do července 1998 vedla resort spravedlnosti, o deset let později - od ledna 2007 do května 2009 - byla ministryní obrany. Druhé vládní angažmá ale skončilo pro Parkanovou neslavně, kvůli nákupu dopravních letadel CASA ji od roku 2012 stíhá policie, případ ale není dosud uzavřen.

Vlasta Parkanová.Foto: ČTK/Volfík René

Absolventka pražské právnické fakulty a někdejší podniková právnička se do politiky zapojila po listopadu 1989. Spoluzakládala Občanské fórum v Táboře a v roce 1990 byla kooptována do Federálního shromáždění, kde působila až do června 1992. Začátkem 90. let působila komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk. Pracovala na ministerstvu zahraničí, poté až do roku 1997 na ministerstvu vnitra. Koncem roku 1997 se jako náhradnice stala poslankyní. Parkanová po dvou letech opustila funkci Během své politické kariéry působila Parkanová nejprve v řadách Občanské demokratické aliance (1990 až 1998), v roce 2001 vstoupila do KDU-ČSL a v červnu 2009 se podílela na vzniku TOP 09. Poslankyní byla od prosince 1997 do srpna 2013, v předčasných volbách před třemi lety už nekandidovala. V červnu 2010 se stala místopředsedkyní Sněmovny, funkci opustila po dvou letech po obvinění z porušování povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Čtěte také: V obžalobě jsou ryzí domněnky, napsala soudkyně kauzy CASA

Autor: ČTK