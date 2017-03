Politik známý vulgaritami. Váňa by se mohl vrátit do parlamentu

Politik Miroslav Váňa, známý vulgaritami, může být novým lídrem ČSSD v Pardubickém kraji.

Poslanec Miroslav VáňaFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Dlouho to vypadalo, že ve vysoké politice skončil. V posledních parlamentních volbách, které se konaly v roce 2013, totiž Miroslav Váňa (ČSSD) neuspěl – a to i přesto, že na kandidátce figuroval na třetím místě. O rok později byl mezi poraženými i ve volbách komunálních, v nichž kandidoval na starostu pardubického obvodu Dubina dokonce jako lídr.

Vlivem preferenčního hlasování se však nedostal ani do zastupitelstva. Voliči ho totiž takzvaně vykroužkovali.

LÍDR KANDIDÁTKY

Teď však může být vše jinak. Okresní výkonný výbor ČSSD poměrně překvapivě právě Váňu navrhl jako lídra své kandidátky do nadcházejících parlamentních voleb, které se uskuteční letos na podzim.

„Celkem bylo deset kandidátů a Miroslav Váňa získal největší počet preferenčních hlasů. Představil totiž schůdný a čitelný projekt. Návrh se ale ještě bude projednávat na okresní konferenci," uvedl šéf okresního výkonného výboru ČSSD Leoš Malina.

Miroslav Váňa strávil v parlamentu jedenáct let. Více než o jeho práci se však hovořilo o tajné nahrávce, která vznikla před pěti lety a na níž dost nevybíravě popisoval, jak dostane pod kontrolu nového hejtmana kraje, kterým by se podle něj mohl stát tehdejší náměstek hejtmana Jan Tichý.

TAJNÁ NAHRÁVKA

„Hejtman musí bejt trochu utěsnanej do nějaký ažurity, on se nevyléčí, dokud nebude chycenej tak, že ho někdo bude držet takhle za koule, za varlata. Honzu jsem přijal, ale budu se ho snažit takzvaně obklíčit vojáky, aby byl Tichý staženej do úzkého koridoru, aby měl radu složenou tak, kdyby se pom*dal a začal blbnout, byl seknutej. Myslel jsem si, že bychom Tichého donutili, kdyby byl hejtman, že by stanovil stínovou vládu, půlka lidí by byla jeho a půlka Netolického," říkal Váňa na nahrávce.



Politik nepopíral, že na záznamu opravdu byl jeho hlas, ale tvrdil, že audio je podvrh vytvořený z více nahrávek.



„Ze zvukového záznamu poznávám svůj hlas a místo konání rozhovoru či rozhovorů. To je ale vše. Naprosto se distancuji od obsahu záznamu, jelikož je to dílo uměle vyrobené a záměrně sestříhané z více rozhovorů, věty jsou vytrhovány a záměrně sestavovány v nový celek," uvedl Váňa, který tehdy byl poslancem a zároveň krajským šéfem ČSSD. Na druhou uvedenou funkci po zveřejnění kauzy rezignoval, poslancem však zůstal.

KAŽDÝ MÁ MINULOST

„Každý máme nějakou minulost," konstatoval Malina na otázku Deníku, zda se neobává, že volba politika spojeného s právě touto kauzou ČSSD neublíží. „Zatím nevíme, jestli se Miroslav Váňa na kandidátku dostane, ani na jakém místě," dodal Malina.



Váňův politický soupeř a ředitel Záchranné služby kraje Pavel Svoboda podle Maliny nezískal dostatečnou podporu kvůli svému přednesenému projevu. „Nepředstavil žádnou jasnou vizi, nehovořil o budoucnosti ČSSD," poznamenal Malina.



Pokud na okresní konferenci dojde ke schválení Váňovy nominace, bude mu na krajské kandidátce patřit jedno z prvních čtyř míst.



Váňa nezvedal Deníku telefon a neodpovídal ani na SMS.