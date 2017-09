Politika na sítích. Hvězdou je Feri, Bělobrádek je zbraní hromadného ničení

Když nakupuji v supermarketu, obdivuji pokladní, že to osm hodin denně vydrží. Za nějakých 15 tisíc měsíčně. Když platím školní obědy, myslím na kuchařky, které roky vaří našim dětem za plat 12 tisíc měsíčně. Když jdu do muzea, neříkám si nic, protože se jen stydím. Lidé, kteří se pomáhají starat o naši duši, berou pár stovek nad minimální mzdu. Logická otázka zní, jak je to ve vyspělé zemi možné?