Politikům se už množí funkce

Praha /INFOGRAFIKA/- Má víc funkcí než japonská kalkulačka, žertovalo se kdysi o končícím jihomoravském hejtmanovi Michalu Haškovi (ČSSD). Před třemi lety mu novináři v jednu chvíli spočítali 29 různých funkcí, pozic či členství ve správních radách.

Takové číslo hned tak žádný z politiků nepokoří. I po těchto volbách ale bude dost těch, kterým se nakupí dvě důležité pozice: zastupitele v kraji a k tomu poslance, europoslance či senátora. Podle zjištění Deníku je už nyní 50 takových případů a po víkendovém 2. kole senátních voleb mohou přibýt další čtyři „kumulovaní politici".

Horší než oni to však mají ministerští náměstkové či vysocí úředníci, kteří byli minulý víkend zvoleni. Ministerstvo vnitra po volbách zveřejnilo výklad zákona, podle nějž vysoký státní úředník nemůže vykonávat funkci krajského zastupitele a má si vybrat: buď kraj, nebo úřad. To by mělo dopad třeba na šéfku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou (ve středních Čechách dostala na kandidátce STAN 11 tisíc preferenčních hlasů, druhý nejvyšší počet v ČR). Drábová ale chce vykonávat obě funkce. Vnitro prý předložilo jen jeden z výkladů zákona. „Novější zákon, tedy zákon o státní službě, vykonávání mandátu umožňuje," uvedl mluvčí STAN Karel Kreml. Novější zákon je podle něj nadřazen starším.

Rozhodnout by se paradoxně měla i náměstkyně z vnitra Jana Vildumetzová. Ta byla jedničkou na karlovarské kandidátce ANO a má šanci stát se i hejtmankou. Vildumetzová ale uvedla, že v takovém případě by na post náměstkyně rezignovala.

