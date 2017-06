Politolog Lukáš Jelínek: ČSSD nikoho lepšího než Zaorálka nemá

Lukáš Jelínek zná Lubomíra Zaorálka velmi dobře, v Masarykově demokratické akademii je dokonce jeho nadřízeným. Jako odborník na poměry uvnitř ČSSD říká, že strana jeho výběrem učinila logický krok.

V sobotu ústřední výkonný výbor ČSSD schválil nejen volební program, ale také celostátního lídra Lubomíra Zaorálka a zastupujícího předsedu Milana Chovance. Dá se té demonstrativní jednotě věřit?

Sociální demokraté si uvědomují, že čtyři měsíce před volbami jim nic jiného než jednota nezbývá. Hlavně o tom musí přesvědčit sami sebe a tohle byl evidentně pokus to učinit, začít táhnout za jeden provaz, ať už se jim některé akcenty jejich lídrů líbí, nebo ne.

Program ČSSD je komplexní, výrazně levicový a v tomto smyslu ambiciózní. Bude ho ale umět Lubomír Zaorálek a jeho tým přenést na náměstí, do každé domácnosti?

To samozřejmě bude podstatné. Pokud chtějí sociální demokraté své voliče přesvědčit, že je v komplikované době skutečně dokážou ochránit a zastat se jich, musí se s lidmi bavit o tom, co vnímají jako svůj problém. Zjistit, jestli to je migrace, zaměstnanost, nízké mzdy a důchody.

Nebo šikanující instituce, o nichž v projevu Zaorálek mluvil.

Nebo občas tíživá šikanizující byrokracie, ano. V rozhovoru s voličem se může ukázat nová interpretace velmi obsáhlého programu, vyloupne se tak to, co je pro lidi atraktivní. Podmínkou je za nimi vyrazit, přinejmenším ve stejné intenzitě jako Andrej Babiš. Bez toho to nepůjde.

Lubomír Zaorálek se v sobotu s jistou dávkou nadsázky prezentoval jako nejčerstvější tvář ČSSD. Byl jeho výběr lídrem chytrým tahem?

Sociální demokraté v tuto chvíli nemají nikoho lepšího, kdo by dokázal otevřeně s voliči komunikovat a program vysvětlovat jazykem, který bude pro lidi srozumitelný. Zaorálkova výhoda i nevýhoda je v tom, že je tavicí kotel nápadů a myšlenek, představ a názorů. Důležité teď bude, aby je dokázal zhutnit do co nejsrozumitelnější podoby.