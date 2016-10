Polovina Čechů je proti bojkotu oslav 28. října na Hradě, vyplývá z výzkumu

Praha - Téměř polovina Čechů nesouhlasí s politiky, kteří odmítli účast na oslavách pátečního státního svátku na Hradě. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Dvě pětiny lidí naopak s odmítnutím účasti souhlasí. Část politiků se rozhodla oslavit Den vzniku samostatného československého státu na Staroměstském náměstí v Praze místo na Hradě kvůli nesouhlasu s postupem prezidenta v případě státního vyznamenání pro přeživšího holokaustu Jiřího Bradyho.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Celkem 47 procent účastníků průzkumu s odmítnutím účasti na oslavách na Pražském hradě nesouhlasí. Opačný názor vyjádřilo 38 procent lidí a zbytek na situaci nemá názor.

Brady nakonec nedostane vyznamenání

Neúčast na oficiálních oslavách podporují častěji mladší a vysokoškolsky vzdělaní lidé. „To je spojené s tím, že vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou kritičtější k osobě prezidenta (Miloše) Zemana a kauzy více sledují," řekla rozhlasu analytička Medianu Lea Michalová.

Median se také lidí ptal, zda by měl prezident Bradymu státní vyznamenání udělit. Pro bylo 54 procent dotázaných, kdežto proti vyznamenání jen 22 procent. Více odpůrců ocenění Bradyho bylo zejména mezi příznivci komunistické strany.

Forejt prý Bradymu nevolal

Bradyho příbuzný, ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), obvinil prezidenta Zemana, že podmínil udělení vyznamenání zrušením schůzky ministra s tibetským duchovním dalajlamou. Brady a jeho rodina uvedli, že je ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt 12. října o vyznamenání telefonicky informoval. Nakonec Brady vyznamenání nedostane, Hrad ale souvislost s Hermanovým setkáním s dalajlamou popřel.

Forejt řekl, že nikomu udělení vyznamenání neoznamoval. Například Eva Holzerová, jejíž manžel Hanuš Holzer dnes dostane vyznamenání in memoriam, ale řekla serveru Echo24.cz, že jí Forejt vyznamenání oznámil také telefonicky 12. října.

Postup Hradu řada politiků odsoudila

Holzer je stejně jako Brady přeživší holokaustu. „Volal mi pan Forejt, že má manžel dostat vyznamenání a zda přijdeme. Uvažovala jsem, že to odmítnu. To, co se stalo panu Bradymu, je šílená nespravedlnost. Vyznamenání ale patří manželovi, který se k tomu nemůže vyjádřit," uvedla Holzerová.

Postup Hradu řada politiků označila za nemorální a rozhodla se místo Hradu oslavit svátek jinde. Alternativní oslavy dnešního státního svátku na Staroměstském náměstí organizuje místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN a TOP 09). Účast na hradní slavnosti odřekli zákonodárci za ODS, TOP 09 či vládní KDU-ČSL.

