Polovina seniorů má penzi nižší než 11.230 korun

Praha - Polovina českých seniorů a seniorek měla loni starobní důchod nižší než 11.230 korun. Desetina lidí s nejnižšími penzemi pobírala méně než 8522 korun měsíčně. Jen deset procent důchodců a důchodkyň dosáhlo na penzi vyšší než 14.379 korun. Vyplývá to z údajů důchodové ročenky za rok 2015, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se hranice příjmové chudoby pro samotného dospělého loni rovnala 10.220 korunám.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Sejkora Jiří

Senioři a seniorky v Česku žijí hlavně z důchodu. Tvoří valnou většinu jejich příjmu, a to zhruba 95 procent. Na konci letošního září žilo podle údajů ČSSZ v Česku 2,39 milionu starobních důchodců a důchodkyň, na konci loňska jich bylo zhruba o 18.000 méně. Průměrná penze letos na konci třetího čtvrtletí dosahovala 11.441 korun, na konci minulého roku 11.348 korun.

Podle ročenky mediánový důchod loni činil 11.230 korun. Polovina starobních penzistů tedy měla méně a polovina víc, než je tato střední částka. V roce 2014 byl medián o 272 korun nižší. Desetina lidí pobírala minulý rok ze systému méně než 8522 korun. Týká se to téměř 240.000 osob. O rok dřív deset procent lidí mělo méně než 8352 korun. Desetina důchodců s nejvyššími penzemi dostávala loni 14.379 a více korun. V roce 2014 to bylo přes 14.034 korun.

Loni hranice příjmové chudoby podle ČSÚ u samotného dospělého činila 10.220 korun, u dvou dospělých to bylo 15.330 korun. Příjmová chudoba ohrožovala přes sedm procent ze starobních důchodců a důchodkyň. Nejčastěji to byly seniorky, které žijí samy. Tvořily 55 procent starších lidí ohrožených chudobou.

Téměř každý dvacátý starobní důchodce či důchodkyně trpěli materiálním nedostatkem. Nejčastěji to opět byly ženy, které jsou samy. O materiální deprivaci se mluví tehdy, pokud chybí čtyři z devíti položek. Na seznam patří televize, telefon, pračka, auto, týdenní dovolená, zaplacení neočekávaného výdaje, vytápění bytu, hrazení nájmu a maso obden v jídelníčku.

Valorizace penzí

Penze se zvyšují každý rok od ledna. Změnit způsob valorizace a přidávat důchodcům víc navrhla minulý týden důchodová komise, kterou tvoří členové sněmovních politických stran a experti. Podle návrhu by se penze měly zvedat o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Nyní se používá index růstu cen všech domácností. Pokud by se podle komise model nezměnil, přibývalo by starých lidí na hranici chudoby. Od ledna by si čeští senioři a seniorky měli v průměru polepšit o 308 korun. Základní výměra, která je pro všechny stejná, se zvedne o 110 korun na 2550 korun. Procentní část se zvýší o 2,2 procenta.

Valorizace penzí měla být jedním z témat dnešní bilanční schůzky premiéra Bohuslava Sobotky s ministryní práce Michaelou Marksovou (oba ČSSD). Kvůli jednání Sněmovny se termín odsunul na příští týden.

Podle expertů i některých politiků má Česko velmi solidární důchodový systém. Penze se stanovují podle odpracovaných let a výše odvodů z výdělku. Důchod lidí, kteří do systému posílali vyšší částky z vysokých mezd, se od penze lidí s nízkými příjmy příliš neliší.