Ostuda. Polovina školních jídelen propadla v testu hygieniků

/INFOGRAFIKA/ To je šílené. Výsledky ve mně vzbuzují velké rozpaky, komentoval studii, se kterou nyní přišel Státní zdravotní ústav, primář dětského a novorozeneckého oddělení českolipské nemocnice Josef Gutt.

Ve velkém testu, který se uskutečnil na podnět hlavního hygienika, se totiž ukázalo, že skoro polovina školních jídelen nabízí dětem obědy s nedostatečným množstvím živin. Spolu s obědem by přitom měly děti do sebe dostat alespoň třetinu potřebné dávky energie. „Toho ale dosahuje jen 58 procent školních jídelen,“ konstatují v čerstvě zveřejněné studii odborníci ze Státního zdravotního ústavu.

Co konkrétně zjistili? Otestovali stovky porcí z 28 jídelen po celém Česku a dospěli k závěru, že dětem chybí hlavně vápník. „Nedostatečný přísun byl zjištěn téměř ve všech případech. Výživová doporučení naplnily jen dvě školní jídelny,“ uvádějí autoři studie.

Školák prvního stupně by sice měl s každým obědem sníst kolem 280 miligramů vápníku, testované vzorky ale prý často neobsahovaly ani polovinu tohoto množství. Vápník je přitom nezbytným minerálem pro tvorbu kostí. „Pokud ho děti nemají, hrozí jim v budoucnu závažné choroby, například osteoporóza,“ varuje pražský praktický lékař Jan Jelínek.

Obědy byly chudé i na hořčík, měď nebo železo. Třeba u hořčíku selhala dokonce třetina jídelen. „Nedostatek tohoto minerálu přitom způsobuje únavu, bolesti hlavy a poruchy soustředění,“ vyjmenovává problémy, které může strava chudá na hořčík způsobit, lékařka zdravotního ústavu Marie Nejedlá.

Kvůli nízké hladině mědi mohou děti zápasit zase se slabou imunitou. „Nízký příjem železa zase může mít na svědomí chudokrevnost, při které všechny orgány trpí nedostatkem kyslíku. Dítě je pak unavené a nesoustředěné. Může trpět zimomřivostí a častými infekcemi,“ dodává Nejedlá.

Hlavně méně solit

Rodiče dětí by proto měli podle ní dbát na to, aby přísun těchto látek během jiných částí dne zvýšili. Třeba železo děti naberou spolu s červeným masem, ořechy nebo mořskými řasami. Odbornice doporučuje také luštěniny. „Hořčík se zase nachází v kakau, celozrnném pečivu, banánech, špenátu, bramborách nebo pomerančích,“ doplňují autoři studie.

Co by se podle nich mělo naopak výrazně omezit, je solení. Test totiž ukázal, že to kuchaři se solí přehánějí naprosto ve všech jídelnách. Polovina z nich dokonce překračovala doporučené množství soli více než dvojnásobně.

„Sůl přitom přispívá k vysokému krevnímu tlaku, a to již v dětství. V dospělosti vede k mrtvicím, infarktům, rakovině žaludku nebo onemocnění ledvin,“ uzavírá Nejedlá.