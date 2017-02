Poplatky za nepojištěné vozy? Vláda se k tématu staví neutrálně

Novelou zákona o povinném ručení, která do něj vrací poplatek za nepojištěné vozidlo, projedná Sněmovna s neutrálním stanoviskem vlády. O postoji kabinetu informoval tiskový odbor Strakovy akademie. K návrhu skupiny poslanců vrátit do zákona povinný příspěvek motoristů České kanceláři pojistitelů za nepojištěná auta měli vládní legislativci podle podkladů pro dnešní jednání ministrů připomínky. Sněmovna se bude předlohou zabývat na některé z příštích schůzí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Skupina osmi poslanců z klubů ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Starostů, KSČM a ANO přišla s novelou zákona o povinném ručení, která do něj vrací poplatek za nepojištěné vozidlo. Poplatek už v zákoně byl, Sněmovna ho ale v roce 2014 zrušila. Příspěvek za nepojištěné vozidlo by se vypočítal jako součin počtu dní, kdy bylo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta stanovilo vyhláškou ministerstvo financí.

Podle vlády je však třeba vyloučit, že by poplatek představoval sankci. V takovém případě by neplacení pojistného nešlo souběžně postihnout jako přestupek.

Vláda také podotýká, že předchozí právní úpravu v zákoně shledal Ústavní soud jako problematickou. V březnu 2015 připustil, že se příspěvek vymáhaný kanceláří pojistitelů jako fakticky druhá sankce za nesplnění povinnosti platit pojistné vymykal standardní zákonné konstrukci odpovědnostního pojištění, uvádí vláda.

Poslanci také navrhují zpřesnit povinnost mít pojištěné auto. Současný zákon uvádí, že vozidlo může na veřejných pozemních komunikacích provozovat pouze ten, kdo má sjednané pojištění. Navrhovatelé chtějí povinnost rozšířit tak, aby pojištění muselo mít každé auto v registru, s výjimkou aut zapsaných jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená.

