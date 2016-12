Popularita prezidenta Zemana klesá. Přesto má podporu 60 procent Čechů

Tak je to pravda. Plzeňský Prazdroj společně s některými dalšími středoevropskými pivovary bude mít nového majitele. Největší japonský pivovar Asahi. Je to zpráva dobrá či špatná? Určitě se není třeba bát, že by Japonci chtěli našemu pivu ublížit. Vždy k němu měli velmi dobrý vztah, stejně jako k českému chmelu, jehož jsou tradičními odběrateli.