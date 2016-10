Poražený hejtman Hašek: Kraji se prohnalo tsunami Agrofertu, lidé chtěli změnu

Brno – Sociální demokracie šla do voleb s ambicí obhájit vítězství. Skončila ale na třetím místě za Hnutím ANO a lidovci. „Na prvním místě chci poblahopřát vítězi voleb," říká současný hejtman Michal Hašek. Podle něj sociální demokracii výsledek voleb stále opravňuje k tomu účastnit se jednání o krajské koalici. V politice rozhodně nekončí.

Michal Hašek.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Co se bude dít nyní?

Sociální demokracie bude výsledek voleb analyzovat a nejen na jižní Moravě. Zdá se, že tak jako se v roce 2008 prohnalo kraji oranžové tsunami, tak letošní krajské volby jsou tsunami Agrofertu a hnutí ANO. Lidé si zřejmě přáli změnu a hnutí ANO se tváří jako levicové. To si myslím, že pravda není. A občané to zjistí v dalších týdnech a měsících.

Máte nyní být ambici být hlavním mužem jihomoravské ČSSD? Nebojíte se, že vás někdo vyzve k odchodu nebo budete muset odejit?

O takových scénářích jsem v posledních měsících slýchal od různých zasvěcenců. Chtěl bych je i naše politické soupeře zklamat. Sociální demokracie stojí za svým lídrem. Za chvíli budu potvrzen jako jeden – nikoliv jediný – člen vyjednávacího týmu. Partnerem jsou pro nás všechny strany, které dostaly mandáty v zastupitelstvu. Budeme jednat, jakým způsobem můžeme pomoci jižní Moravě. Neberu to osobně. Jsou chvíle v životě, kdy člověk volby vyhrává. Mně se to stalo čtyřikrát, teď po páté jsem prohrál. Přesto neházím flintu do žita.

S kým budete vyjednávat o krajské koalici?

Nějakou taktiku bude mít hnutí ANO a nějakou sociální demokracie. Čeká nás jednání v klubu sociální demokracie. Určitě našim partnerům nebudeme nic vzkazovat přes média.

V čem udělala sociální demokracie chyby?

Na to odpovíme s chladnější hlavou než nyní, a nejen na jižní Moravě. Pokud by výsledek ČSSD na jižní Moravě vybočoval z výsledků v České republice, tak by bylo snadné říct, že za vše může Hašek, obětovat rituálního kozla a jít dál. Ale takhle jednoduché to není. Jedna věc je sečtení hlasů, druhá věc je povolební vyjednávání a konečná podoba krajské koalice. Je obecně známo, že program se lépe uskutečňuje s exekutivní mocí, než z lavic opozice. Přeji proto sociální demokracii, aby výsledky maximálně zužitkovala.

Máte nějak promyšlenou osobní budoucnost?

Je to čerstvá záležitost. Zatím jsem hejtmanem. Chci ale zdůraznit, že pro mne politika není o funkci. Funkce je prostředek, nikoliv cíl. Do hejtmanského křesla nejsem přilepen lepidlem. Přesto si myslím, že pro jižní Moravu mohu udělat hodně i odjinud. Jako zastupitel i jako občan. Jednání nejsou podmíněna tím, že Michal Hašek musí získat nějakou funkci nebo trafiku. To bych považoval za nedůstojné sociální demokracie, Jihomoravského kraje i sebe sama. Navíc je politika běh na dlouhou trať. Je mi čtyřicet let a rozhodně nemám pocit, že bych dnešním večerem v politice skončil. I centrální česká politika je plná lidí, kteří nevyhráli všechny volby a přestou jsou úspěšní. Za dva roky tu jsou volby do statutárního města Brna a za čtyři roky další krajské volby a já jsem přesvědčen, že tou dobou se budu stále zajímat aktivně o politiku. A bude na sociální demokracii a našich občanech, jestli mi v přístích volbách dají šanci.