Pornoherečka zůstane za mřížemi déle

Klatovsko – Pornoherečka Soňa Müllerová (27) z Prahy, známá v branži pod uměleckými jmény Laura Crystal či Hanna Swede, si prodlouží pobyt ve vězení.

Soňa Müllerová u klatovského soudu.Foto: DENÍK/Milan Kilián

Rozhodl o tom klatovský soud, který Müllerovou potrestal za to, že neodpracovala veřejné práce, jež jí uložil vloni.

Müllerové, matce malého syna, která natočila desítky úspěšných pornosnímků, zakázal pražský magistrát koncem roku 2013 řízení motorových vozidel na osm měsíců. Když ji proto v květnu 2014 kontrolovali v Tyršově ulici v Klatovech policisté z tamního dopravního inspektorátu, dostala „geniální" nápad, jak se vyhnout trestnímu stíhání. Nepředložila svoje doklady, ale tvrdila, že je Lucie K. a uvedla datum jejího narození i adresu. Za svoji kamarádku se pak vydávala ještě při dalších dvou policejních kontrolách, jedné v Klatovech a jedné v Praze.

Své přítelkyni tak Müllerová pořádně zavařila. Protože se dopustila jako řidička hned několika přestupků, uložil klatovský dopravní úřad Lucii K. zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu šesti měsíců a současně jí uložil zaplatit pokutu ve výši 6000 korun a také náklady řízení ve výši 1000 korun. A to stále ještě nebylo vše. „Lucie K. byla dokonce trestně stíhána pro maření výkonu úředního rozhodnutí. Policie ji totiž přistihla za volantem v době, kdy měla řízení zakázáno klatovskou radnicí, což ona pochopitelně netušila, neboť se za ni vydávala její kamarádka. Hrozily jí tak až dva roky vězení," uvedl zdroj obeznámený s případem. Lucie K. měla velké štěstí, že se přišlo na to, že se stala obětí podvodu, a státní zastupitelství tak její stíhání zastavilo.

Müllerovou potrestal počátkem loňského roku klatovský soud 130 hodinami obecně prospěšných prací, zároveň jí byl uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu jednoho roku. Jenže to ignorovala a v Praze byla přistižena opět za volantem, navíc s pervitinem v krvi. Soud se s ní „nemazal" a poslal ji na osm měsíců za mříže. Tím to pro ni ale neskončilo. Protože si neodpracovala všechny hodiny nařízené klatovským soudem, musela se tam minulý týden vrátit. „Ve veřejném zasedání jí byl přeměněn zbytek trestu obecně prospěšných prací, a to konkrétně 20 hodin, v trest odnětí svobody v trvání 20 dnů. Usnesení je pravomocné," informoval soudce Jaromír Veselý.