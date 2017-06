Porsche v garáži už není unikát. Jižní Morava je kraj luxusních automobilů

Dunivý zvuk se line z pod kapoty sportovního auta, když jej řidič túruje a vyráží na silnice. Bleskové zrychlení a přepychový interiér si na jižní Moravě užívají řidiči více než třinácti set luxusních aut zvučných značek jako Maserati nebo třeba Porsche. Právě aut se znakem černého koně na zlatočerveno-černém pozadí je v Jihomoravském kraji z luxusních značek nejvíce. Téměř šest set.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

„Auta si kupují čím dál častěji třeba i dvacátníci, kteří pracují v technologických odvětvích," upozornil marketingový ředitel prodejce luxusních vozů Advantage cars Lukáš Franěk.

Po jihomoravských silnicích se prohání také více než pět set Jaguarů. Pořizovací cena aut této značky začíná na asi milionu korun a dále stoupá v závislosti na modelu i výbavě vozu. Kromě pořizovací ceny se v peněžence majitele výrazněji projeví také pojištění vozu. „Zatímco u běžných osobních aut jde ročně o tisícové částky, v případě těchto luxusních musíte ještě jednu nebo dvě nuly přidat," řekl mluvčí pojišťovny Allianz, která auta jistí, Václav Balek.

Důvodem, proč investovat do auta místo několika set tisíc i několik milionů, je podle Fraňka hned několik. „Kupují si je lidé, kteří mají rádi hezké věci, je to pro ně součástí životního stylu, kvůli sociálnímu statusu nebo jsou to prostě fanoušci rychlých aut," dodal Franěk.

Ačkoli jeho zákazníci mládnou, stále mají zastoupení i starší ročníky. „Z pětadevadesáti procent u nás nakupují Češi. Naši zákazníci svá luxusní auta často vyměňují co dva roky," dodal Franěk.

Luxusní auto si mohou lidé na jižní Moravě pořídit třeba v Brně v prodejně AAA auto. „Cena záleží na konkrétním modelu, logo Porsche na kapotě si můžete dopřát i za 200 tisíc, pokud zvolíte nejstarší patnáctileté exempláře SUV Porsche Cayenne," uvedl manažer výkupu firmy Jindřich Topol.

I další luxusní značky si mohou lidé v autobazaru pořídit se slevou. „Zpravidla pětileté vozy s nájezdem několika desítek tisíc kilometrů prodáváme s cenami od jednoho do tří milionů," dodal Topol. Nové vozy mají pořizovací ceny nejčastěji od šesti milionů.

Zájemci o svezení výjimečnými vozy si mohou v některých půjčovnách zaplatit třeba zážitkovou jízdu. Nejen tu nabízí v elektromobilu Tesla X třeba carsharingová firma Emuj v Brně. „Za celodenní výpůjčku zaplatí klient sedm tisíc, za víkend dvacet. Předtím ale musí složit padesátitisícovou kauci," řekl mluvčí Emuj Jakub Hruška.