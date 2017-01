Poslanci budou hlasovat o lex Babiš a o možných změnách v EET

Praha - Sněmovna bude opět rozhodovat o takzvaném lex Babiš, který vetoval prezident Miloš Zeman. Na první letošní schůzi bude schvalovat vládní daňový balíček, jehož prostřednictvím chtějí někteří poslanci měnit i elektronickou evidenci tržeb (EET). Dolní komora bude hlasovat taky o zavedení týdenní otcovské dovolené, o změnách v kontrole zpravodajských služeb a o reformě financování škol. Schůze začíná v úterý odpoledne.

Sněmovna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

V případě novely o střetu zájmů, která obsahuje omezení pro podnikání členů vlády i dalších funkcionářů, se očekává, že Sněmovna Zemanovo veto přehlasuje. Zeman pokládá části předlohy nazývané lex Babiš za protiústavní, protože podle něho zasahují do svobody a základních práv jednotlivce. Zjevně totiž míří na ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, který už ale ohlásil, že se plánuje zbavit do konce ledna akcií skupiny Agrofert, kterou nyní stoprocentně vlastní. Pokud Sněmovna prezidentovo veto zvrátí, Zeman se chce kvůli novele i tak obrátit na Ústavní soud.

O osudu novely o střetu zájmů by Sněmovna mohla rozhodovat hned v úvodu schůze společně s předlohami, které do dolní komory vrátil s úpravami nebo se záporným stanoviskem Senát. Jde třeba o pravidla proti nadměrnému zadlužování veřejných rozpočtů, o změny ve vzdělávání lékařů a o omezení zpětného vývozu léků.

Daňový balíček, jenž například zvyšuje daňové slevy na druhé a další děti, by poslanci mohli schvalovat v prvním jednacím týdnu. Hlasování o normě bude vedle novely o střetu zájmů jedním z nejsledovanějších bodů schůze. Rozpočtový výbor už dřív žádné pozměňovací návrhy týkající se výjimek z elektronické evidence tržeb nepodpořil. Podali je poslanci vládní KDU-ČSL i Babiš. Pravice chce celý systém úplně zrušit. Požaduje také snížení sazeb daně z přidané hodnoty.

Sněmovna by se hned v prvním týdnu mohla dostat i ke schvalování změn ve vyplácení doplatků na bydlení do ubytoven, která vyvolala debaty hlavně kvůli pravomocím obcí, a v přerozdělování peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Před hlasováním je i předloha, která upraví výčet osobních údajů na nominačních peticích nezávislých kandidátů na prezidenta, a novela autorského zákona.

V úvodním kole by se měli poslanci věnovat například návrhu nového zákona o zahraniční službě a změnám v pohřebnictví. Posuzovat budou i poslaneckou ústavní novelu, která by v některých případech usnadnila vysílání českých vojáků do zahraničních operací. Po odkladech by Sněmovna mohla zahájit ratifikaci Pařížské dohody o ochraně klimatu, která ovšem vstoupila celosvětově v účinnost už začátkem listopadu.

Členy dolní komory čeká rovněž debata o situaci na problematickém úseku dálnice D8, který se motoristům otevřel už v prosinci, byť kvůli potížím s podložím s omezeními. Hned v úterý by poslanci mohli dokončit diskusi o údajně nevýhodné privatizaci černouhelné těžební společnosti OKD, jež je nyní v insolvenci.

Schůze Sněmovny by s týdenní přestávkou pro jednání výborů měla končit v pátek 3. února. Poslanci budou volit i nového místopředsedu dolní komory za Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), která odchází v souvislosti s tím, že se stala středočeskou hejtmankou. Hnutí už do funkce nominovalo místopředsedu své frakce Radka Vondráčka.

Návrh programu schůze aktuálně čítá na 280 bodů. Podobně jako v minulosti se nepředpokládá, že by se poslanci stihli vypořádat se všemi.