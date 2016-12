Poslanci budou hlasovat o rozpočtu a možná i o výjimkách z EET

Praha - Sněmovna bude schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Poslanci by mohli hlasovat také o takzvaném protikuřáckém zákonu a případně i o vládním daňovém balíčku, k němuž se sešly různé úpravy k elektronické evidenci tržeb. Schůze dolní komory bude pokračovat od úterního odpoledne.

Ilustrační fotoFoto: čtk

O konečné podobě státního rozpočtu se schodkem 60 miliard korun budou poslanci hlasovat ve středu. Očekává se, že Sněmovna návrh koaliční většinou schválí. Ve druhé čtení navrhli poslanci přesuny peněz uvnitř rozpočtu v objemu asi 46 miliard korun. Úpravy v souhrnu zhruba za dalších 1,5 miliardy korun doporučil rozpočtový výbor.

Poslanci chtějí přidat peníze například na armádu, na platy a investice v sociálních službách, na platy policistů a hasičů, na platy v kultuře a na investice do regionálního školství. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) řekl, že stanovisko k pozměňovacím návrhům sdělí až při závěrečném schvalování rozpočtu. Dopředu ohlásil, že nepodpoří úpravy, které by zasáhly do obsluhy státního dluhu. Výbor chce zvýšit objemy peněz třeba na regionální školství a na obnovu památek.

Protikuřácký zákon

V pátek by měli poslanci schvalovat protikuřácký zákon. Zdravotnický výbor doporučil, aby úplný zákaz kouření v pohostinských zařízeních platil od konce května příštího roku místo od Silvestra. Hostinští by neměli mít žádné úlevy například v možnosti zřizovat v podnicích kuřárny, jak znějí některé poslanecké návrhy úprav. Výbor nechce povolit ani vodní dýmky, naopak doporučil regulovat kouření i na restauračních zahrádkách a rozšířit zákaz na automobily, pokud v nich cestují děti.

Tentýž den bude patrně možné hlasování o daňovém balíku, který ve vládní verzi zejména zvyšuje daňové slevy na druhé dítě a další děti. Pravicová opozice ale chce i další změny, například snížit sazby daně z přidané hodnoty a zrušit daňovou přirážku pro lidi s vysokými příjmy. Hlavní debatu ale vyvolaly možné výjimky z elektronické evidence tržeb, která začala platit pro restauratéry a hoteliéry už od čtvrtka.

Návrh výjimek pro EET předložil ministr financí Andrej Babiš (ANO), poslanci vládní KDU-ČSL i další členové dolní komory. Pravice navrhla celý systém rovnou zrušit. ČSSD se změnami nesouhlasí.

V úterý by se měli poslanci rozjednat zavedení kariérního řádu pro učitele. Kariéra učitelů by měla postupovat podle vládní předlohy ve třech stupních, podle kterých by byli i odměňováni. Ve druhém čtení by se Sněmovna měla zabývat například změnou v přerozdělování peněz mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Dostávaly by více peněz na chronické pacienty.