Poslanci budou opět rozhodovat o pravidlech pro národní parky

Zavedení otcovské dovolené, zákonné zpoplatnění plastových tašek v obchodech a možná i nový způsob valorizace důchodů, jež by vedl k jejich rychlejšímu růstu, budou poslanci schvalovat na schůzi, která začne v úterý odpoledne. Před opětovným hlasováním jsou v dolní komoře sporná nová pravidla pro národní parky, jejichž senátní verzi přijde podpořit prezident Miloš Zeman.

Sněmovna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Senát chce v novele o ochraně přírody změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Úpravy horní komory by podle jejich kritiků, mezi nimiž jsou vedle ministra životního prostředí Richarda Brabce například i stovky vědců různých oborů, mohly vést až ke konci národních parků jako nejcennějších chráněných území. Odpůrci sněmovního znění se naopak obávají dopadů normy zejména na šumavské obce, hrozilo by podle nich v nejzazším případě i jejich vylidnění.

Poslanci by měli na schůzi schvalovat taky změny v přerozdělování peněz mezi zdravotními pojišťovnami a úlevy z požadovaného vzdělání pro referenty ve státních úřadech, díky nimž by mohli být přijati do státní služby. Bez změny zákona by museli být propuštěni.

Sněmovna by se mohla dostat i k hlasování o posílení kontroly zpravodajských služeb, o pravidlech pro zahraniční službu, o možnosti rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a o sporné novele zákoníku práce, jež vyvolala pozornost hlavně kvůli navrhovaným pravidlům pro práci z domova. Tyto předlohy ale čeká ještě druhé čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy.

Před druhým čtením je i důchodová novela o stanovení věkové hranice pro odchod do penze na 65 let, nyní omezení neexistuje. Sociální demokraté do ní chtějí prosadit i změnu valorizace. Penze by se měly zvedat o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři, místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o obecnou inflaci. ČSSD to už prosadila díky podpoře lidovců, komunistů a Úsvitu v sociálním výboru, členové za koaliční hnutí ANO hlasovali proti.

Druhé čtení a možná i schvalování čeká i předlohu o zmírnění požadavků na vzdělání zdravotních sester. Nemusely by mít vysokou školu, stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Ve stejném stadiu legislativního procesu se nachází i novely o kariérním řádu učitelů a o přísnějších pravidlech pro provozovatele pohřebních služeb.

V úvodním kole by měli poslanci projednat například návrhy na zavedení až tříměsíčního placeného ošetřovatelského volna, na snížení hranice pro doplatky za léky pro seniory a děti a přísnější pravidla pro soudní znalce a tlumočníky. Vrátit by se měli k rozšíření pravomocí České obchodní inspekce. Už při minulé schůzi vyvolala ve Sněmovně nevoli snaha vlády, aby inspektoři mohli používat při některých kontrolách skrytou identitu.

Schůze by měla trvat tři týdny, s týdenní přestávkou pro jednání výborů by měla skončit v pátek 17. března. Návrh jejího programu schůze čítá 299 bodů. Podobně jako v minulosti se nepředpokládá, že by se poslanci stihli vypořádat se všemi.

