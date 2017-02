Poslanci budou znovu rozhodovat o pravidlech pro národní parky

Poslanci budou příští týden pokračovat v opětovném rozhodování o sporných nových pravidlech pro národní parky, které nedokončili minulé úterý. Mohli by případně schvalovat zavedení předpisů pro zahraniční službu. Do závěrečného kola by Sněmovna měla poslat předlohy o možném rychlejším čerpání rodičovského příspěvku a o ohraničení věku odchodu do důchodu nebo novelu stavebního zákona, která má zrychlit povolování důležitých infrastrukturních projektů. Schůze Sněmovny pokračuje od úterního odpoledne.

O pravidlech pro národní parky, která jim s úpravami vrátil Senát, by poslanci měli hlasovat ve středu. Půjde zřejmě o nejsledovanější bod příštího týdne. V novele o ochraně přírody chtějí senátoři změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany.

Kritici tvrdí, že úpravy by mohly vést až ke konci národních parků jako nejcennějších chráněných území. Odpůrci sněmovního znění se naopak obávají dopadů normy zejména na šumavské obce, hrozilo by podle nich v nejzazším případě i jejich vylidnění. Senátní verzi podpořil v úterý v dolní komoře prezident Miloš Zeman.

Čtěte také: Zazvoní národním parkům umíráček?

Návrh zákona o zahraniční službě by měl zakotvit a upřesnit pravomoci konzulárních úřadů, zlepšit podmínky práce diplomatů a zjednodušit jejich střídání. Umožní taky vysílat na místa velvyslanců lidi, kteří nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí. Jde o jedinou předlohu, kterou by mohli poslanci příští týden schvalovat, a to v pátek.

Ve druhém čtení by měli poslanci projednat spornou novelu zákoníku práce, jež vyvolala pozornost hlavně kvůli navrhovaným pravidlům pro práci z domova, kariérní řád učitelů a přísnější pravidla pro provozovatele pohřebních služeb.

Kontroverze vzbudí nejspíš i důchodová novela, podle níž by lidé odcházeli do penze v 65 letech, a to i ve vládní koalici. Sociální demokraté do ní totiž chtějí prosadit změnu valorizace. Penze by se měly zvedat o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři, místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o obecnou inflaci. ČSSD to už prosadila díky podpoře lidovců, komunistů a Úsvitu v sociálním výboru, členové za koaliční hnutí ANO hlasovali proti.

Nepřehlédněte: Ochránci přírody předali poslancům výzvu k ochraně národních parků

Na program se dostala rovněž daňová novela poslanců opozičního klubu TOP 09 a Starostů, která by zvýšila daňové odpočty pro dobrovolné dárce krve a nově by je zavedla za odběry kostní dřeně. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) k ní chce připojit návrh na zdanění korunových dluhopisů, které v minulosti nakoupili od firem jejich majitelé nebo lidé ekonomicky propojení. Týkal by se i Babiše, který koupil v roce 2013 dluhopisy své tehdejší skupiny Agrofert zhruba za 1,5 miliardy korun.

V úvodním kole budou poslanci debatovat například o přísnějších pravidlech pro soudní znalce a tlumočníky a zřejmě i o úpravě ústavy, jež by usnadnila vysílání vojáků do zahraničních misí.