Poslanci by mohli zakázat i kouření v autech s dětmi

Praha - Poslanci by mohli zakázat kouření ve vozidlech, pokud v nich cestují i děti. Možnost zřizování kuřáren v restauracích by se naopak podle dnešního stanoviska zdravotnického výboru do vládního návrhu takzvaného protikuřáckého zákona dostat neměl. Předloha zavádí zejména úplný zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách, vinárnách a dalších podobných zařízeních. Restrikce by měla podle doporučení výboru platit až od konce května příštího roku místo původně navrhovaného letošního Silvestra.

Výbor posuzoval dvě desítky pozměňovacích návrhů, ministerstvo zdravotnictví podpořilo jen technické úpravy včetně změny účinnosti. Záporná stanoviska k ostatním úpravám zdůvodňoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) koaliční dohodou na vládním znění. "Dělám to jenom proto, abych maximalizoval šanci, že zákon bude v dohledné době přijat," řekl. Členové zdravotnického výboru navzdory tomu některé úpravy podpořili. Vedle zákazu kouření ve vozidlech prosadil předseda výboru Rostislav Vyzula (ANO) zpřísnění kouření na restauračních zahrádkách. Zatímco vládní návrh je povoluje, podle většiny členů výboru by měl mít restauratér možnost si vybrat, zda na nich kouření umožní, nebo ne. Obdobná úprava nyní platí pro vnitřní prostory restaurací. Možnost zřizování kuřáren bez obsluhy v restauracích neprosadil ve výboru Marek Benda (ODS). Při květnovém rozhodování o původní normě Sněmovna tuto úpravu podpořila, nakonec ale právě kvůli ní - zejména v souvislosti s postojem poslanců vládního hnutí ANO - zákon jako celek neschválila. Benda ve výboru neuspěl ani s dalším obdobným návrhem. Chtěl zachovat možnost zřizování kuřáren ve sportovních halách v kinech, divadlech a v koncertních a výstavních síních. "Všichni víme, že kouření prokazatelně škodí zdraví. Normální je nekouřit," zdůraznil v obhajobě normy zpravodaj Jaroslav Krákora (ČSSD). Pouze Japonsko se vydalo opačnou cestou, když podle něho "žene kuřáky z ulic do restaurací". Podle Bendy ale kuřárny po Evropě povoleny jsou. "Jsou určeny jen pro ty, kteří do nich chtějí vstoupit," podotkl. Zákaz kouření ve věznicích Členové výboru se nepřiklonili například ani k úpravě Roma Kostřicy (TOP 09) o zákazu kouření ve věznicích. Nepřejí si vypuštění nově zaváděné povinnosti hostinských nabízet jeden nealkoholický nápoj levněji než nejlevnější alkoholický nápoj o stejném objemu, jak žádali Benda a také Radek Vondráček (ANO). Podle kritiků to povede jen k tomu, že kohoutkovou vodu zpoplatní i restaurace, v nichž je teď zadarmo. Při konečném hlasování o podpoře normy jako celku se pro ni z 15 přítomných členů výboru nevyslovili jen dva, a to Benda a jeho stranický kolega Bohuslav Svoboda. Další možnost podávat návrhy úprav budou mít poslanci při druhém čtení předlohy na plénu. V restauracích norma umožní používat vodní dýmky i elektronické cigarety. Pro e-cigarety mají ale jinak platit obdobné restrikce jako pro cigarety klasické. Zákaz kouření klasických cigaret předloha rozšíří i na nekryté části zastávek hromadné dopravy a na zoologické zahrady, kde budou moci být kuřácké koutky. Kuřárny nadále budou moci být v nákupních centrech a na letištích. Předloha omezí i alkohol, například - na rozdíl od cigaret - se nebude smět vůbec prodávat prostřednictvím automatů. Restrikce ohledně alkoholu ale nebudou tak přísné, jak předpokládal původní návrh zákona.

