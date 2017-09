Poslanci debatovali o přijetí eura. Neshodli se

/INFOGRAFIKA/ Poslanci z evropského výboru se při dnešní debatě o dokumentu EU o prohloubení hospodářské a měnové unie neshodovali v tom, zda by Česko mělo vstoupit co nejdříve do eurozóny, nebo ne. Například místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová varovala před tím, že Česko by se mohlo dostat na periferii EU. Jihočeský volební lídr ODS Jan Zahradník naopak soudí, že česká vláda by měla vyjednat výjimku.

Evropská unie je podle Langšádlové na rozcestí a státy eurozóny se budou snažit urychlit integraci. "Může se stát, že účast a neúčast v eurozóně bude mezníkem mezi státy, zda budou stát v jádru EU, nebo na periferii. Měli bychom dělat všechno pro to, abychom se vlastními rozhodnutími nedostali na periferii," uvedla Langšádlová. Její stanovisko podpořil sociální demokrat Lubomír Toufar. "Stát někde na periferii není v zájmu České republiky a jejích občanů," uvedl. ČTĚTE TAKÉ: Budeme platit eurem? Politici lavírují, firmy ho už používají Naopak podle Zahradníka by přijetí společné evropské měny nebylo pro Česko nyní výhodné a není na pořadu dne. "Není třeba nikam chvátat, je třeba být opatrní a obezřetní," tvrdí. Varoval před tím, že vstupem do eurozóny by Česko převzalo spoluodpovědnost za dluhy jiných zemí. Podobně jako Zahradník se vyjádřil poslanec ANO Zdeněk Soukup, podle kterého je případný vstup do eurozóny otázkou načasování. Nyní podle něho správná doba není. ČTĚTE TAKÉ: Romové si mezi svými sami zjednají pořádek. V uniformě Místopředseda KDU-ČSL a předseda výboru Ondřej Benešík vyčetl vládě a ministerstvu financí, že o přijetí eura nevedly debatu i vzhledem k tomu, že eurozóna prošla od vstupu Česka do EU změnami. Označil to za velký dluh posledních čtyř let. Zástupce Úřadu vlády Marek Souček připomněl, že Česko se zavázalo k přijetí eura už při vstupu do EU, které bylo stvrzeno všelidovým hlasováním. Evropské instituce podle něho tento závazek pravidelně připomínají. Pro českou ekonomiku je vývoj eurozóny stěžejní, a Česko proto chce být podle Součka co nejblíže projednávaným tématům. ČTĚTE TAKÉ: Ministr Pelikán podal žalobu na soudkyni Helenu Královou

Autor: ČTK